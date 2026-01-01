Déployer SillyTavern en un clic d'installation.
Interface utilisateur LLM avancée qui unifie des dizaines de backends d'IA de texte, d'image et de voix en une seule interface de chat.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec SillyTavern
SillyTavern est une interface locale open-source qui permet aux utilisateurs avancés de discuter avec des personnages IA via pratiquement tous les principaux backends LLM, y compris OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI et les modèles hébergés localement. Contrairement aux applications de chat spécifiques aux fournisseurs, elle se concentre sur les conversations axées sur les personnages, le jeu de rôle long et l'écriture créative, avec un contrôle approfondi sur les invites, les paramètres d'échantillonnage et la gestion du contexte.
L'auto-hébergement de SillyTavern sur votre propre VPS maintient chaque journal de chat, carte de personnage et livre de lore privés pour votre compte, vous permet de changer de fournisseur librement et supprime les limites de conversation et les filtres de contenu imposés par les alternatives hébergées. Les clés API pour les modèles externes restent sur votre serveur plutôt que d'être collées dans une interface utilisateur tierce.
Principales fonctionnalités de SillyTavern
Prise en charge multi-backend
Connectez OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI et les serveurs de modèles locaux via une seule interface sans jongler avec des clients distincts par fournisseur.
Cartes de personnage
Importez, modifiez et partagez des fiches de personnage intégrées au format PNG, avec des personas, des exemples de dialogue et des traits de personnalité qui génèrent des réponses cohérentes et fidèles au personnage.
Clavardages de groupe
Menez des conversations avec plusieurs personnages IA dans un seul fil de discussion, avec un ordre de tour configurable et des paramètres de génération par personnage pour des récits ramifiés.
Informations sur le monde et livres de lore
Injectez des éléments d'histoire, des détails de lieu et des faits récurrents dans l'invite uniquement lorsque des mots-clés pertinents apparaissent, afin de maintenir l'efficacité des fenêtres de contexte sur les longues histoires.
Écosystème d'extensions
Intégrez la génération d'images via Stable Diffusion ou ComfyUI, les voix de synthèse vocale, la synthèse, le stockage vectoriel et des dizaines d'extensions communautaires.
Contrôle total de l'invite
Modifiez directement les invites système, les modèles d'instruction, les paramètres d'échantillonneur et le formatage du contexte, offrant aux utilisateurs avancés le même contrôle qu'ils obtiendraient d'une API brute.
Pourquoi choisir Hostinger pour SillyTavern
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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