Déployer Keycloak en 1 clic.
Gestion des identités et des accès open source de niveau entreprise avec prise en charge de SSO, OAuth2 et SAML.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Keycloak
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Keycloak
Keycloak est une plateforme de gestion des identités et des accès open source éprouvée, développée par Red Hat et acceptée au sein de la CNCF. Elle gère l'authentification unique (single sign-on), l'authentification multifacteur, la connexion sociale, la fédération LDAP/Active Directory et le contrôle d'accès basé sur les rôles — éliminant le besoin de construire des systèmes d'authentification personnalisés pour chaque application que vous déployez.
L'auto-hébergement de Keycloak sur votre propre VPS vous donne la pleine propriété des identifiants d'utilisateur sensibles et des données de session, tout en évitant la tarification par utilisateur des services IAM cloud. Ce déploiement utilise PostgreSQL pour une persistance de qualité production, le rendant adapté à la sécurisation de charges de travail réelles dès le premier jour.
Principales fonctionnalités de Keycloak
Authentification unique
Permettez aux utilisateurs de s'authentifier une seule fois et d'accéder à toutes les applications connectées sans ressaisir leurs identifiants, réduisant ainsi les frictions et améliorant la posture de sécurité.
Authentification multifacteur
Ajoutez des authentificateurs OTP, WebAuthn et personnalisés à n'importe quel flux de connexion sans modifier vos applications.
Courtage d'identité
Déléguez l'authentification à Google, GitHub, Azure AD ou à tout fournisseur OIDC/SAML tout en conservant votre base de données utilisateur centralisée.
Fédération d'utilisateurs
Synchroniser et authentifier les utilisateurs à partir de serveurs LDAP ou Active Directory existants sans migrer l'annuaire.
Autorisation granulaire
Définissez les rôles, les groupes et les autorisations au niveau des ressources à travers plusieurs domaines isolés pour les déploiements multi-locataires.
Pourquoi choisir Hostinger pour Keycloak
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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