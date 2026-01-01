Déployer Friendica en 1 clic.
Réseau social du fediverse mature et auto-hébergé qui fédère avec Mastodon, Diaspora, ActivityPub, et plus encore.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Friendica
Friendica est l'un des réseaux sociaux auto-hébergés les plus anciens et les plus interopérables du fediverse. Il fédère simultanément via ActivityPub, Diaspora et son propre protocole DFRN — ce qui signifie que votre instance Friendica peut se connecter à Mastodon, Misskey, Pixelfed, aux pods Diaspora et à des dizaines d'autres réseaux à partir d'un seul compte. Contrairement aux plateformes plus récentes qui se concentrent sur un seul protocole, Friendica a été conçu spécifiquement pour une portée de fédération maximale sur l'ensemble du web social décentralisé.
Exécuter Friendica sur votre propre VPS vous donne la pleine propriété de votre identité sociale et de vos données. Vous choisissez les règles, décidez avec quels réseaux fédérer, et gardez toutes les publications, contacts et médias sous votre contrôle direct — sans publicité et sans plateforme qui pourrait disparaître ou modifier ses conditions demain.
Principales fonctionnalités de Friendica
Fédération universelle
Se connecte simultanément aux réseaux ActivityPub, Diaspora et DFRN — suivez et interagissez avec les utilisateurs de Mastodon, Misskey, Pixelfed et Diaspora depuis un seul compte.
Formats de publication enrichis
Prend en charge les publications longues avec un formatage BBCode et Markdown complet, des images intégrées, des pièces jointes et des sondages — bien au-delà de la limite de 500 caractères des plateformes de microblogging.
Contacts axés sur la confidentialité
Contrôles d'audience granulaires par publication — partagez avec tout le monde, des groupes de contacts spécifiques ou des individus — vous offrant une confidentialité de niveau Mastodon avec des mécanismes de groupe de style Facebook.
Forum et canaux de groupe
Créer des comptes de forum thématiques auxquels tout utilisateur du fediverse peut participer, permettant des discussions communautaires en fil de discussion au-delà des frontières du réseau.
Événements et calendrier
Création d'événements intégrée avec confirmation de présence et un calendrier personnel qui se synchronise avec les contacts fédérés, utile pour la coordination communautaire sans outils externes.
Écosystème de plugins
Étendez Friendica avec des modules complémentaires officiels pour l'authentification LDAP, le stockage S3, les notifications push, des fournisseurs OAuth supplémentaires et la publication croisée vers d'autres plateformes.
Pourquoi choisir Hostinger pour Friendica
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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