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APM natif OpenTelemetry qui unifie les traces distribuées, les métriques et les journaux sous une plateforme open source unique.

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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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16 To de bande passante
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec SigNoz

SigNoz est une plateforme d'observabilité open-source full-stack construite nativement sur OpenTelemetry. Elle remplace plusieurs outils cloisonnés — un backend de traçage, un magasin de métriques et un agrégateur de logs — par une seule application qui corrèle les trois signaux dans une seule interface utilisateur. Les ingénieurs peuvent passer d'une trace lente directement aux logs et métriques d'infrastructure associés sans changer d'onglet ni assembler les données manuellement.

Contrairement aux fournisseurs APM SaaS, l'auto-hébergement de SigNoz sur votre propre VPS conserve toutes les données de télémétrie sur l'infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par siège ni limites de rétention des données imposées par un tiers. Le moteur de stockage ClickHouse rend les requêtes rapides même à des volumes d'ingestion élevés, et le support natif d'OpenTelemetry signifie que tout service instrumenté OTel envoie des données sans SDK spécifiques au fournisseur.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de SigNoz

Traçage distribué

Visualisez les flux de requêtes de bout en bout à travers les services avec des graphes de flammes, des détails de spans et des répartitions de latence P50/P95/P99.

Surveillance des métriques

Ingérer et interroger les métriques d'infrastructure et d'application via OpenTelemetry, avec des tableaux de bord et des règles d'alerte intégrés.

Gestion des journaux

Centralisez les journaux de tous les services, filtrez par contexte de trace et effectuez des recherches en texte intégral sans pile de journalisation séparée.

Signaux corrélés

Passez d'une trace lente aux journaux corrélés et aux métriques d'hôte en un seul clic — aucune corrélation manuelle entre des outils distincts.

OpenTelemetry natif

Tout service déjà instrumenté avec les SDK OTel envoie immédiatement des données à SigNoz, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni agents personnalisés.

Alerte intégrée

Définissez des alertes de seuil et d'anomalie sur n'importe quelle métrique ou signal de trace et acheminez les notifications vers Slack, PagerDuty ou des webhooks.

Pourquoi choisir Hostinger pour SigNoz

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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