Déployer Dittofeed en un clic.
Plateforme d'engagement client open source pour la messagerie multicanal automatisée par e-mail, SMS, Slack et notifications push mobiles.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Dittofeed
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Dittofeed
Dittofeed est une alternative open-source à Braze et Iterable, conçue pour les équipes produit et marketing qui ont besoin d'un contrôle total sur la messagerie client sans tarification par message. Il vous permet de concevoir des parcours automatisés déclenchés par le comportement de l'utilisateur — séquences d'intégration, campagnes de réengagement, alertes transactionnelles, et plus encore — sur les canaux e-mail, SMS, WhatsApp, Slack et notifications push mobiles.
L'auto-hébergement de Dittofeed conserve toutes les données d'événements clients, les listes de contacts et l'historique des messages sur votre propre infrastructure. Vous évitez les frais par siège et par message tout en conservant la possibilité de vous intégrer directement à votre entrepôt de données, de connecter votre propre fournisseur de messagerie et de vous conformer aux exigences de résidence des données.
Principales fonctionnalités de Dittofeed
Automatisation du parcours
Concevez des flux de messages en plusieurs étapes déclenchés par des événements utilisateur, des délais ou l'appartenance à un segment, à l'aide d'un éditeur visuel par glisser-déposer.
Livraison multicanal
Envoyez des messages par e-mail, SMS, notifications mobiles, WhatsApp et Slack depuis une plateforme unique sans avoir à gérer des fournisseurs distincts par canal.
Segmentation comportementale
Créez des segments d'audience dynamiques à partir d'événements et de propriétés utilisateur en temps réel pour cibler les bons utilisateurs au bon moment.
Bibliothèque de modèles
Créez et versionnez des modèles de message à l'aide d'un éditeur riche, puis réutilisez-les dans plusieurs parcours et campagnes.
Statistiques de livraison
Suivez les taux d'ouverture, les taux de clics, les conversions et les erreurs de livraison par parcours et par canal pour optimiser la messagerie au fil du temps.
Pourquoi choisir Hostinger pour Dittofeed
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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