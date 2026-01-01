Déployer MongoDB 4 en 1 clic.
Base de données NoSQL orientée document flexible pour les applications modernes avec des schémas dynamiques et des requêtes puissantes.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec MongoDB 4
MongoDB est une base de données de documents open source de premier plan qui stocke les données dans des documents flexibles de type JSON plutôt que dans des tables relationnelles rigides. La version 4.4 offre une plateforme prête pour la production avec des transactions multi-documents ACID, un puissant framework d'agrégation et une évolutivité horizontale via le sharding. Son schéma dynamique permet aux structures de données des applications d'évoluer sans migrations complexes, ce qui en fait un choix naturel pour les flux de travail de développement modernes.
L'exécution de MongoDB sur votre propre VPS vous offre des performances d'E/S dédiées, un contrôle total de la configuration et des coûts prévisibles par rapport aux services de bases de données cloud gérés. Vous pouvez ajuster l'allocation de mémoire, implémenter des stratégies de sauvegarde personnalisées et connecter n'importe quelle application en utilisant les pilotes natifs disponibles pour chaque langage de programmation majeur.
Principales fonctionnalités de MongoDB 4
Modèle de données de document
Stockez des données hiérarchiques et imbriquées dans des documents uniques au lieu de les répartir sur plusieurs tables jointes, simplifiant ainsi le code de l'application et les requêtes.
Transactions ACID
Les transactions ACID multi-documents garantissent la cohérence des données entre les collections, répondant aux exigences de fiabilité des données financières et commerciales critiques.
Framework d'agrégation
De puissants processus d'agrégation basés sur des pipelines traitent et transforment les données côté serveur, permettant des analyses complexes sans déplacer les données vers un système distinct.
Mise à l'échelle horizontale
Le partitionnement intégré distribue automatiquement les données sur plusieurs nœuds, augmentant le débit d'écriture et le stockage à mesure que vos données augmentent.
Langage de requête riche
Prend en charge la recherche en texte intégral, les requêtes géospatiales et le filtrage complexe avec des index secondaires optimisés pour chaque modèle d'accès.
Pourquoi choisir Hostinger pour MongoDB 4
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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