Déployer Typebot en un clic.
Générateur de chatbot sans code pour créer des formulaires conversationnels, des sondages et des expériences de chat interactives que vous pouvez auto-héberger.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Typebot
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Typebot
Typebot est un constructeur de formulaires conversationnels auto-hébergé qui remplace les formulaires HTML statiques par des flux interactifs, semblables à des chats. Grâce à son éditeur de canevas par glisser-déposer, les équipes peuvent concevoir des conversations en plusieurs étapes avec des branchements conditionnels, des variables personnalisées et des intégrations natives — sans écrire de code. La plateforme est livrée sous forme de deux services : un constructeur pour concevoir et gérer les flux, et un visualiseur qui sert les chatbots publiés directement aux utilisateurs finaux.
L'auto-hébergement de Typebot sur votre VPS vous donne la pleine propriété des données de soumission, des téléchargements de fichiers et des identifiants API, sans frais par soumission et sans transferts de données tiers. Vos flux s'exécutent sur votre propre domaine, en toute confidentialité, sans limites artificielles sur les espaces de travail, les membres de l'équipe ou les bots publiés.
Principales fonctionnalités de Typebot
Générateur de flux visuel
Concevez des conversations arborescentes à l'aide d'un éditeur visuel avec plus de 30 types de blocs, y compris des entrées, des conditions, des intégrations de médias et la collecte de paiements.
Intégrations natives
Connectez les flux directement à OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, aux webhooks, à Zapier et à Make.com sans quitter l'éditeur.
Logique conditionnelle
Ramifier les parcours de conversation en fonction des réponses des utilisateurs, des variables ou des réponses d'API afin d'offrir des expériences entièrement personnalisées.
Modes d'intégration flexibles
Publiez des chatbots sous forme de superpositions pop-up, de widgets latéraux, de chat pleine page ou d'intégrations en ligne sur n'importe quel site web ou application web.
Statistiques en temps réel
Suivre les taux de soumission, les points d'abandon et les entonnoirs de complétion pour chaque flux publié depuis le tableau de bord.
Espaces de travail d'équipe
Organisez les flux à travers plusieurs espaces de travail isolés avec un accès basé sur les rôles pour différentes équipes ou clients.
Pourquoi choisir Hostinger pour Typebot
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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