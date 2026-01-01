Déployer Corteza en un clic.
Plateforme low-code open source pour créer des applications métier personnalisées, des systèmes CRM et des flux de travail automatisés.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Corteza
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Corteza
Corteza est une plateforme low-code open source qui permet aux équipes de créer des applications métier personnalisées, des pipelines CRM et des automatisations de processus sans connaissances approfondies en programmation. Son constructeur d'applications par glisser-déposer, sa gestion flexible des enregistrements et son moteur de flux de travail intégré permettent aux organisations de modéliser n'importe quel processus métier — du suivi des prospects aux flux de travail de conformité — et de le déployer sans écrire un seul service backend de toutes pièces.
L'auto-hébergement de Corteza sur votre propre VPS place vos données métier entièrement sous votre contrôle. La plateforme prend en charge LDAP, SAML et OAuth2 pour l'authentification d'entreprise, un contrôle d'accès basé sur les rôles et granulaire, ainsi qu'une surface d'API REST/gRPC qui s'intègre aux outils existants. PostgreSQL offre un stockage fiable et évolutif pour tous les enregistrements et journaux d'automatisation.
Principales fonctionnalités de Corteza
Générateur d'applications visuel
Concevez des modèles de données, des formulaires et des vues d'enregistrement via une interface glisser-déposer basée sur un navigateur, sans écrire de code backend.
CRM intégré
Corteza fournit un module CRM prêt à l'emploi pour la gestion des contacts, des prospects, des comptes et des pipelines de vente.
Automatisation des flux de travail
Créez des flux de travail automatisés en plusieurs étapes, déclenchés par des modifications d'enregistrements, des plannings ou des webhooks externes, pour éliminer les tâches manuelles.
Authentification d'entreprise
S'intègre à des fournisseurs LDAP, SAML et OAuth2 afin que les équipes puissent se connecter avec les systèmes d'identité d'entreprise existants.
Contrôle d'accès granulaire
Définissez des autorisations par ressource et par opération pour chaque rôle afin que les données sensibles et les actions d'administration restent correctement restreintes.
Passerelle d'intégration
Exposer des points de terminaison d'API personnalisés et se connecter à des services externes via la passerelle d'intégration intégrée sans middleware tiers.
Pourquoi choisir Hostinger pour Corteza
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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