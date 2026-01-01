Tinode est une plateforme de messagerie instantanée entièrement open source qui offre une pile complète — un backend de serveur Go, des clients officiels pour le web, iOS, Android et les ordinateurs de bureau, ainsi qu'une API gRPC pour les intégrations personnalisées. Il prend en charge la messagerie individuelle et de groupe, les indicateurs de saisie, les accusés de lecture, les pièces jointes et le chiffrement de bout en bout facultatif, apportant l'ensemble des fonctionnalités des plateformes de messagerie commerciales à l'infrastructure que vous possédez.

L'auto-hébergement de Tinode sur un VPS signifie que vos conversations, vos données utilisateur et vos transferts de fichiers ne passent jamais par un service de messagerie tiers. Utilisez le client web intégré juste après le déploiement ou connectez vos propres applications mobiles et web via l'API gRPC ou REST.