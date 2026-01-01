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Plateforme de messagerie instantanée open source avec des clients mobiles et web, un clavardage en temps réel et la prise en charge du chiffrement de bout en bout.

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KVM 1
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$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
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KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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32 To de bande passante
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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Tinode

Tinode est une plateforme de messagerie instantanée entièrement open source qui offre une pile complète — un backend de serveur Go, des clients officiels pour le web, iOS, Android et les ordinateurs de bureau, ainsi qu'une API gRPC pour les intégrations personnalisées. Il prend en charge la messagerie individuelle et de groupe, les indicateurs de saisie, les accusés de lecture, les pièces jointes et le chiffrement de bout en bout facultatif, apportant l'ensemble des fonctionnalités des plateformes de messagerie commerciales à l'infrastructure que vous possédez.

L'auto-hébergement de Tinode sur un VPS signifie que vos conversations, vos données utilisateur et vos transferts de fichiers ne passent jamais par un service de messagerie tiers. Utilisez le client web intégré juste après le déploiement ou connectez vos propres applications mobiles et web via l'API gRPC ou REST.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Tinode

Messagerie en temps réel

Fournit des messages instantanés avec des indicateurs de saisie, des accusés de lecture et des réactions aux messages sur les clients web, iOS, Android et de bureau simultanément.

Discussions de groupe et canaux

Créez des conversations de groupe avec une adhésion, des rôles et des autorisations configurables pour les équipes et les communautés de toute taille.

Chiffrement de bout en bout

Le chiffrement E2E facultatif maintient le contenu des messages privé — illisible pour le serveur et tout intermédiaire, même le vôtre.

Partage de fichiers et de médias

Partagez des images, des fichiers et des pièces jointes directement dans les conversations, stockés sur votre propre système de fichiers ou un compartiment compatible S3.

Appels vidéo et vocaux

Le support WebRTC intégré permet les appels vidéo et vocaux directement au sein de l'interface de chat sans passer par une application distincte.

gRPC et REST API

Des API gRPC et REST complètes vous permettent d'intégrer la messagerie Tinode dans des applications personnalisées ou de l'intégrer à des flux de travail métier existants.

Pourquoi choisir Hostinger pour Tinode

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

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Maxim Shishkin
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