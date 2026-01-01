Déployer Kan, installation en un clic.
Tableau Kanban et outil de gestion de projet open source, conçu comme une alternative à Trello qui privilégie la confidentialité.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Kan
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Kan
Kan est un tableau Kanban auto-hébergé et open-source, conçu pour les équipes qui souhaitent un contrôle total sur les données de leurs projets. Développé avec Next.js et PostgreSQL, il offre le flux de travail familier de cartes et de tableaux de Trello, sans la tarification par utilisateur ni le verrouillage des données. Les tableaux, les cartes, les étiquettes et les espaces de travail d'équipe sont tous inclus dès le départ.
Héberger Kan sur votre propre VPS signifie que les données de votre projet restent privées et sur une infrastructure que vous contrôlez. Avec la prise en charge de la connexion par courriel/mot de passe et de plus de 20 fournisseurs OAuth — y compris Google, GitHub et Microsoft — votre équipe peut commencer à collaborer sans configuration supplémentaire.
Principales fonctionnalités de Kan
Tableaux Kanban
Organisez le travail sur des tableaux et des cartes avec des étiquettes, des filtres et le glisser-déposer pour tout flux de travail d'équipe.
Espaces de travail d'équipe
Invitez les membres à des espaces de travail partagés avec des contrôles de visibilité des tableaux pour que les bonnes personnes voient les bons projets.
Importation Trello
Migrez les tableaux Trello existants directement dans Kan pour préserver l'historique du projet sans saisie manuelle.
Authentification flexible
Connectez-vous avec votre e-mail/mot de passe ou l'un des plus de 20 fournisseurs OAuth, y compris Google, GitHub et Microsoft.
Suivi d'activité
Les journaux d'activité des cartes et les fils de commentaires conservent un historique complet de chaque modification et discussion en un seul endroit.
Pourquoi choisir Hostinger pour Kan
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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