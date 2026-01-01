Déployer Kaneo en un clic.
Outil de gestion de projets open source conçu pour la simplicité, avec des tableaux Kanban, le suivi des tâches et l'intégration GitHub.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Kaneo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Kaneo
Kaneo est une application de gestion de projet auto-hébergée qui se concentre sur la fourniture de ce dont les équipes ont besoin sans complexité inutile. Elle organise le travail à travers des projets, des tâches et des tableaux kanban, avec une collaboration en temps réel via des connexions WebSocket afin que les membres de l'équipe voient les mises à jour sans rafraîchir la page.
Contrairement aux outils de gestion de projet d'entreprise qui ajoutent des couches de fonctionnalités rarement utilisées, Kaneo est conçu autour d'une interface minimale. Il s'intègre aux dépôts GitHub pour lier les modifications de code aux tâches de projet, et prend en charge GitHub OAuth afin que les équipes puissent s'authentifier avec des comptes de développeur existants. Toutes les données de projet sont stockées dans une base de données PostgreSQL sur votre propre infrastructure.
Principales fonctionnalités de Kaneo
Tableaux Kanban
Visualisez le travail de projet sous forme de cartes de tâches déplaçables à travers les colonnes de flux de travail, donnant à toute l'équipe une vue partagée de ce qui est en cours et de ce qui est terminé.
Intégration GitHub
Connectez les dépôts GitHub à des projets et synchronisez l'activité du code directement dans la chronologie du projet sans basculer entre les outils.
Collaboration en temps réel
Les connexions WebSocket transmettent instantanément les mises à jour du tableau à tous les membres actifs de l'équipe, de sorte que le tableau reflète toujours l'état actuel sans actualisations manuelles.
Connexion GitHub OAuth
Les membres de l'équipe se connectent avec leurs comptes GitHub existants, éliminant ainsi le besoin de gérer un ensemble distinct d'identifiants pour l'outil de projet.
Minimal par conception
Kaneo ne propose que les fonctionnalités que les équipes utilisent réellement — projets, tâches et tableaux — sans la complexité de configuration des alternatives de niveau entreprise.
Pourquoi choisir Hostinger pour Kaneo
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.