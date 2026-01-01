Déployer bewCloud en un clic.
Plateforme de stockage cloud légère et auto-hébergée pour la synchronisation de fichiers personnels, et la prise en charge de CalDAV et CardDAV.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec bewCloud
bewCloud est une plateforme de stockage cloud légère et open source, conçue avec TypeScript et Deno. Elle vous offre un stockage de fichiers personnel et une synchronisation entre appareils, ainsi qu'une compatibilité CalDAV et CardDAV intégrée pour les calendriers et les contacts — le tout fonctionnant sur votre propre infrastructure.
Contrairement aux suites cloud plus lourdes, bewCloud est intentionnellement minimaliste : rapide à déployer, facile à maintenir et axé sur les cas d'utilisation essentiels de l'accès aux fichiers et de la synchronisation des données personnelles. L'auto-hébergement permet de garder vos fichiers, votre calendrier et vos contacts privés et sous votre contrôle total, sans frais d'abonnement ni limites de stockage imposés par un tiers.
Principales fonctionnalités de bewCloud
Stockage de fichiers personnels
Stockez et accédez à vos fichiers depuis n'importe quel appareil via une interface web épurée sans dépendre de fournisseurs de cloud tiers.
Synchronisation CalDAV/CardDAV
Synchronisez les calendriers et les contacts avec n'importe quel client CalDAV ou CardDAV, y compris les applications iOS, Android et de bureau.
Gestion des utilisateurs
Des contrôles d'administration intégrés vous permettent de gérer les comptes, de configurer les politiques d'inscription et de contrôler qui peut accéder à votre instance.
Authentification multifacteur
Protégez les comptes avec TOTP, les clés d'accès ou l'authentification à deux facteurs (2FA) par e-mail pour une couche de sécurité supplémentaire au-delà des mots de passe.
Intégration SSO
La prise en charge OIDC facultative vous permet de vous connecter à un fournisseur d'identité existant pour l'authentification unique sur l'ensemble de votre infrastructure.
Pourquoi choisir Hostinger pour bewCloud
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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