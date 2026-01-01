Déployer LibreNMS en un clic.
Système de supervision réseau piloté par la communauté, à découverte automatique, avec une prise en charge SNMP approfondie pour des milliers de modèles d'appareils.
Trouvez le forfait VPS idéal pour LibreNMS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec LibreNMS
LibreNMS est un système de surveillance réseau complet, sous licence GPL, qui découvre automatiquement l'ensemble de votre infrastructure via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP et ARP. Il prend en charge des milliers de modèles d'appareils de Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet et bien d'autres, prêts à l'emploi, vous offrant des graphiques de trafic par port, des alertes et une cartographie de la topologie sans frais de licence par appareil.
L'auto-hébergement de LibreNMS sur votre VPS maintient la télémétrie d'infrastructure sensible sur le matériel que vous contrôlez, sans empreinte d'agent sur les appareils surveillés. Ce déploiement regroupe LibreNMS avec MariaDB, Redis et un conteneur de répartiteur de sondage dédié afin que le sondage et les alertes continuent de fonctionner de manière fiable aux côtés de l'interface utilisateur web.
Principales fonctionnalités de LibreNMS
Découverte automatique SNMP
Découvrez automatiquement les appareils et leurs interfaces via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP et ARP sans travail d'inventaire manuel.
Prise en charge étendue des appareils
Livré avec la prise en charge de milliers de modèles de périphériques réseau, de serveurs et d'IoT de Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet, et bien d'autres.
Alertes et notifications
Définissez des règles avec des alertes basées sur des modèles et envoyez-les via e-mail, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, des webhooks et plus de 80 transports.
Facturation et bande passante
Suivez le trafic par port avec des rapports de facturation au 95e centile pour les circuits et les interfaces client, idéal pour les FAI et les fournisseurs de services gérés.
API et intégrations
API REST complète ainsi que des intégrations de premier ordre avec Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping, et des cartes basées sur OpenStreetMap.
Sondage distribué
Le service de répartiteur étend le sondage sur plusieurs conteneurs de travail, maintenant les grands réseaux réactifs sans manquer d'intervalles.
Pourquoi choisir Hostinger pour LibreNMS
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.