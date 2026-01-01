Déployer DumbPad en un clic.
Bloc-notes partagé auto-hébergé ultra-simple avec collaboration en temps réel, aperçu Markdown, recherche floue et protection par code PIN facultative.
Trouvez le forfait VPS idéal pour DumbPad
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec DumbPad
DumbPad est une application de bloc-notes auto-hébergée, délibérément minimale, de DumbWare.io, conçue autour de l'idée que le partage rapide de texte nécessite rarement des comptes, des bases de données ou toute la complexité associée aux suites de collaboration complètes. Les blocs-notes sont stockés sous forme de fichiers bruts sur le disque, ce qui rend les sauvegardes une simple copie de fichier et les migrations triviales.
Plusieurs utilisateurs peuvent modifier le même bloc-notes en temps réel, effectuer des recherches dans les blocs-notes avec correspondance floue, et prévisualiser le markdown avec des alertes de style GitHub, des tableaux et des blocs de code avec coloration syntaxique. Une protection PIN optionnelle de 4 à 10 chiffres sécurise l'accès sur les serveurs partagés, tandis que le support des Progressive Web Apps vous permet d'installer DumbPad sur n'importe quel appareil pour un accès hors ligne. L'auto-hébergement sur un VPS garde vos notes privées, accessibles depuis n'importe quel navigateur, et à l'abri des changements de services tiers.
Principales fonctionnalités de DumbPad
Collaboration en temps réel
Plusieurs utilisateurs peuvent modifier le même bloc-notes simultanément, les modifications étant synchronisées sur chaque navigateur connecté.
Markdown avec aperçus
Rendre les blocs d'alerte de style GitHub, les tableaux étendus, le code avec coloration syntaxique et les détails escamotables directement dans l'éditeur.
Recherche floue
Trouvez n'importe quel bloc-notes instantanément en recherchant à la fois dans les noms de fichiers et dans le contenu complet des fichiers, grâce à une correspondance floue tolérante.
Protection par NIP facultative
Définissez un code PIN à 4-10 chiffres pour restreindre l'accès sur les serveurs partagés sans imposer un système complet de compte ou de gestion des utilisateurs.
Aucune base de données requise
Les blocs-notes existent sous forme de fichiers simples sur le disque — les sauvegardes sont une copie d'un seul fichier et les migrations prennent quelques secondes sans aucun schéma à gérer.
Application Web Progressive
Installez DumbPad sur les téléphones, les tablettes ou les ordinateurs de bureau pour un accès hors ligne sans ouvrir un onglet de navigateur à chaque fois.
Pourquoi choisir Hostinger pour DumbPad
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
AFFiNE
Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA