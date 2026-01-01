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Framework de génération augmentée par récupération, simple et rapide, combinant la recherche vectorielle avec des graphes de connaissances pour l'analyse de documents complexes.

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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 2
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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8 To de bande passante
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KVM 4
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
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KVM 8
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec LightRAG

LightRAG est un framework de génération augmentée par récupération léger conçu pour analyser des documents complexes dans des domaines tels que le droit, la santé et la finance. Il comble le fossé entre le RAG basé sur les vecteurs et le RAG basé sur les graphes en gérant les graphes de connaissances et les embeddings vectoriels ensemble dans une architecture unique à double niveau, réduisant considérablement les appels LLM requis à la fois lors de l'indexation et de l'interrogation par rapport aux implémentations GraphRAG basées sur des rapports communautaires.

L'auto-hébergement de LightRAG sur votre propre VPS garde vos documents, embeddings et graphe de connaissances entièrement sous votre contrôle. Connectez-vous à OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic ou à tout endpoint compatible OpenAI, et mettez à jour les bases de connaissances de manière incrémentielle sans reconstruire l'index global — ainsi les données dynamiques restent à jour sans coûts de retraitement exorbitants.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de LightRAG

Récupération à double niveau

Les embeddings vectoriels et les entités de graphe de connaissances se combinent dans un seul pipeline, surpassant la recherche vectorielle simple pour le raisonnement inter-documents tout en maintenant les coûts d'indexation bas.

Mises à jour incrémentielles des connaissances

Les nouveaux documents s'intègrent au graphe existant sans reconstruire l'index global, de sorte que les données dynamiques restent à jour sans retraitement coûteux.

Prise en charge des fournisseurs multi-LLM

Connectez-vous à OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock, ou à tout point de terminaison compatible OpenAI sans réécrire les invites ni réindexer vos documents.

Cinq modes de requête

Basculez entre les stratégies de récupération Naive, Locale, Globale, Hybride et Mixte pour adapter la complexité des requêtes aux exigences de latence et de coût.

Interface utilisateur web intégrée

Tableau de bord basé sur un navigateur pour ingérer des documents, exécuter des requêtes et visualiser le graphe de connaissances généré de manière interactive.

API REST pour les intégrations

Les points de terminaison REST authentifiés vous permettent d'intégrer LightRAG dans des applications existantes et d'automatiser les pipelines d'ingestion de documents.

Pourquoi choisir Hostinger pour LightRAG

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Martin K
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