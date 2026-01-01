Déployer LightRAG en 1 clic.
Framework de génération augmentée par récupération, simple et rapide, combinant la recherche vectorielle avec des graphes de connaissances pour l'analyse de documents complexes.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec LightRAG
LightRAG est un framework de génération augmentée par récupération léger conçu pour analyser des documents complexes dans des domaines tels que le droit, la santé et la finance. Il comble le fossé entre le RAG basé sur les vecteurs et le RAG basé sur les graphes en gérant les graphes de connaissances et les embeddings vectoriels ensemble dans une architecture unique à double niveau, réduisant considérablement les appels LLM requis à la fois lors de l'indexation et de l'interrogation par rapport aux implémentations GraphRAG basées sur des rapports communautaires.
L'auto-hébergement de LightRAG sur votre propre VPS garde vos documents, embeddings et graphe de connaissances entièrement sous votre contrôle. Connectez-vous à OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic ou à tout endpoint compatible OpenAI, et mettez à jour les bases de connaissances de manière incrémentielle sans reconstruire l'index global — ainsi les données dynamiques restent à jour sans coûts de retraitement exorbitants.
Principales fonctionnalités de LightRAG
Récupération à double niveau
Les embeddings vectoriels et les entités de graphe de connaissances se combinent dans un seul pipeline, surpassant la recherche vectorielle simple pour le raisonnement inter-documents tout en maintenant les coûts d'indexation bas.
Mises à jour incrémentielles des connaissances
Les nouveaux documents s'intègrent au graphe existant sans reconstruire l'index global, de sorte que les données dynamiques restent à jour sans retraitement coûteux.
Prise en charge des fournisseurs multi-LLM
Connectez-vous à OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock, ou à tout point de terminaison compatible OpenAI sans réécrire les invites ni réindexer vos documents.
Cinq modes de requête
Basculez entre les stratégies de récupération Naive, Locale, Globale, Hybride et Mixte pour adapter la complexité des requêtes aux exigences de latence et de coût.
Interface utilisateur web intégrée
Tableau de bord basé sur un navigateur pour ingérer des documents, exécuter des requêtes et visualiser le graphe de connaissances généré de manière interactive.
API REST pour les intégrations
Les points de terminaison REST authentifiés vous permettent d'intégrer LightRAG dans des applications existantes et d'automatiser les pipelines d'ingestion de documents.
Pourquoi choisir Hostinger pour LightRAG
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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