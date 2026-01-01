Déployer Tolgee en un clic.
Plateforme de localisation open source avec édition contextuelle et intégrations SDK pour traduire des applications dans plusieurs langues.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Tolgee
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Tolgee
Tolgee est une plateforme open-source de localisation et de gestion de traduction qui permet aux équipes de développement de gérer toutes les clés de traduction de leurs applications en un seul endroit. Sa caractéristique principale est l'édition en contexte — les traducteurs peuvent modifier les chaînes directement au sein de l'application en cours d'exécution sans toucher aux fichiers de code.
L'auto-hébergement de Tolgee sur un VPS maintient toutes les données de traduction sous votre contrôle et élimine les frais par chaîne ou par siège courants dans les alternatives SaaS. Les SDK pour React, Angular, Vue et d'autres frameworks s'intègrent directement à la plateforme, et une API REST prend en charge l'automatisation des pipelines CI/CD.
Principales fonctionnalités de Tolgee
Édition en contexte
Les traducteurs peuvent modifier les chaînes de caractères directement dans l'interface de votre application en production, éliminant ainsi le besoin de parcourir les fichiers clés.
Gestion multi-langues
Gérez toutes les clés de traduction et leurs valeurs dans chaque langue cible à partir d'un tableau de bord unique et organisé.
SDKs de frameworks
Les SDK officiels pour React, Angular, Vue et Svelte intègrent Tolgee directement dans le processus de compilation de votre application.
Traduction automatique
Pré-remplir automatiquement les traductions en utilisant Google Traduction, DeepL ou AWS Translate pour accélérer les flux de travail de localisation.
API REST & CLI
Automatisez les importations et exportations de traductions dans les pipelines CI/CD à l'aide de l'API REST ou de l'outil en ligne de commande.
Pourquoi choisir Hostinger pour Tolgee
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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