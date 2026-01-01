Déployer Yarn en 1 clic.
Pod de micro-blogging auto-hébergé et décentralisé, basé sur le format twtxt, sans publicité, sans suivi et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Yarn
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Yarn
Yarn est une plateforme de médias sociaux décentralisée et auto-hébergée qui combine le micro-blogging de style Twitter avec le format de flux ouvert twtxt. Chaque pod est une instance indépendante qui fédère avec d'autres pods Yarn et tout flux twtxt sur le web ouvert, de sorte que les utilisateurs suivent les gens à travers les serveurs sans dépendre d'un seul fournisseur. Le logiciel ne collecte aucune information personnelle, n'affiche aucune publicité et n'envoie aucune analyse — le contenu et les graphiques d'abonnés appartiennent entièrement à l'opérateur du pod.
L'exécution de votre propre pod Yarn sur un VPS maintient les conversations, les médias et l'identité sous votre propre domaine. Le serveur yarnd basé sur Go est léger, persiste tout dans une seule base de données embarquée et prend en charge les pods mono-utilisateur et multi-utilisateurs avec des téléchargements de médias, des conversations thématiques et des flux RSS/Atom complets.
Principales fonctionnalités de Yarn
Flux twtxt décentralisés
Chaque compte publie un flux twtxt portable que n'importe quel pod Yarn ou client compatible peut suivre — pas de serveurs centraux ni de protocoles propriétaires.
Confidentialité par conception
Aucune analyse, aucune publicité et aucun suivi tiers — yarnd ne collecte que ce qui est nécessaire pour faire fonctionner le pod lui-même.
Conversations thématiques
Les fils de discussion, les mentions et les sujets permettent aux discussions de rester lisibles à travers les pods sans dépendre de chronologies centralisées.
Prise en charge des médias intégrée
Téléchargez des images, de l'audio et de la vidéo directement sur votre pod avec transcodage ffmpeg optionnel pour une lecture en ligne.
Pods mono ou multi-utilisateurs
Exploitez un pod personnel pour vous-même ou ouvrez les inscriptions pour héberger une communauté — le même binaire gère les deux modèles de déploiement.
Binaire Go léger
Le serveur yarnd fonctionne comme un seul binaire compilé avec une base de données bitcask intégrée, maintenant la consommation de ressources faible sur les petits plans VPS.
Pourquoi choisir Hostinger pour Yarn
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés