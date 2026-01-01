Yarn est une plateforme de médias sociaux décentralisée et auto-hébergée qui combine le micro-blogging de style Twitter avec le format de flux ouvert twtxt. Chaque pod est une instance indépendante qui fédère avec d'autres pods Yarn et tout flux twtxt sur le web ouvert, de sorte que les utilisateurs suivent les gens à travers les serveurs sans dépendre d'un seul fournisseur. Le logiciel ne collecte aucune information personnelle, n'affiche aucune publicité et n'envoie aucune analyse — le contenu et les graphiques d'abonnés appartiennent entièrement à l'opérateur du pod.

L'exécution de votre propre pod Yarn sur un VPS maintient les conversations, les médias et l'identité sous votre propre domaine. Le serveur yarnd basé sur Go est léger, persiste tout dans une seule base de données embarquée et prend en charge les pods mono-utilisateur et multi-utilisateurs avec des téléchargements de médias, des conversations thématiques et des flux RSS/Atom complets.