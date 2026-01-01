Déployer Universal Media Server en un clic.
Serveur multimédia open source compatible DLNA pour diffuser des vidéos, de la musique et des photos vers n'importe quel téléviseur, console ou lecteur compatible.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Universal Media Server
Universal Media Server est un serveur multimédia open-source, compatible DLNA, qui diffuse des vidéos, de la musique et des photos vers n'importe quel appareil de lecture compatible — y compris les téléviseurs intelligents, les consoles de jeux, les lecteurs Blu-ray et les applications mobiles. Il gère le transcodage à la volée pour les formats non pris en charge par l'appareil cible, en utilisant FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth et VLC comme moteurs de traitement.
Une interface web intégrée vous permet de configurer les dossiers multimédias, les profils de transcodage et les paramètres des appareils connectés depuis n'importe quel navigateur. Aucune base de données externe n'est requise — Universal Media Server stocke sa configuration localement et crée automatiquement des caches de métadonnées. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient tout le trafic multimédia sous votre contrôle.
Principales fonctionnalités de Universal Media Server
Streaming DLNA et UPnP
Diffuse des vidéos, de l'audio et des images vers tout appareil compatible DLNA ou UPnP — téléviseurs intelligents, consoles, lecteurs Blu-ray et applications mobiles.
Transcodage à la volée
Convertit automatiquement les médias vers un format pris en charge par l'appareil cible en utilisant FFmpeg, MEncoder, VLC et d'autres transcodeurs inclus.
Interface de gestion Web
Configurez les dossiers multimédias, les profils d'appareil et les paramètres de transcodage depuis une interface d'administration basée sur un navigateur, sans accès en ligne de commande.
Prise en charge étendue des formats
Prend en charge pratiquement tous les formats vidéo et audio, y compris MKV, AVI, MP4, FLAC, et plus encore, avec détection automatique des codecs par appareil.
Aucune base de données requise
Les caches de configuration et de métadonnées sont stockés sous forme de fichiers locaux — aucun service de base de données séparé n'est nécessaire pour faire fonctionner le serveur.
Pourquoi choisir Hostinger pour Universal Media Server
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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