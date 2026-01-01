Déployer MySQL en 1 clic.
La base de données relationnelle open source la plus populaire au monde, alimentant les applications web et les plateformes partout.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec MySQL
MySQL est la base de données relationnelle open source la plus largement adoptée au monde, reconnue comme la couche de données derrière d'innombrables sites web, produits SaaS et applications métier. Elle associe une conformité ACID complète via le moteur de stockage InnoDB à une réplication éprouvée, un dialecte SQL mature et un large support de pilotes pour tous les principaux langages de programmation, de sorte que les applications et les frameworks que vous utilisez déjà s'y connectent sans modification.
L'exécution de MySQL sur votre propre VPS vous offre un CPU, une mémoire et un disque dédiés pour vos requêtes, un contrôle total sur la configuration et l'optimisation, et un serveur de base de données partagé unique pour toutes vos applications — sans les frais récurrents et les limites de ressources des services de bases de données gérées.
Principales fonctionnalités de MySQL
Transactions ACID
Le moteur InnoDB offre des transactions entièrement atomiques, cohérentes, isolées et durables, maintenant vos données correctes en cas d'écritures concurrentes et de pannes.
Vaste écosystème
Les pilotes natifs pour PHP, Python, Java, Node.js, Go, et plus encore, signifient que presque tous les frameworks et outils se connectent à MySQL nativement.
Réplication & Mise à l'échelle
La réplication source-réplique intégrée et la réplication de groupe vous permettent de mettre à l'échelle les lectures et de créer des topologies à haute disponibilité à mesure que votre charge de travail augmente.
Prise en charge des documents JSON
Un type de données JSON natif avec indexation vous permet de stocker des données de document flexibles à côté de tables relationnelles dans une seule base de données.
Moteur SQL éprouvé
Les fonctions de fenêtre, les CTE et un optimiseur basé sur les coûts offrent des requêtes rapides et expressives pour tout, des recherches simples aux analyses complexes.
Pourquoi choisir Hostinger pour MySQL
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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