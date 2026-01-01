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Plateforme open source pour la signature électronique de documents juridiquement contraignantes avec la pleine propriété des données.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Documenso

67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Documenso

Documenso est une alternative open source à DocuSign, conçue pour les organisations qui ont besoin de signatures numériques sécurisées et juridiquement contraignantes sans céder le contrôle de leurs documents sensibles à un fournisseur SaaS tiers. Elle prend en charge les flux de travail de signature multipartite, les modèles de documents et des pistes d'audit complètes, avec une interface épurée adaptée aux équipes juridiques, des RH et des finances.

L'auto-hébergement de Documenso sur votre VPS permet de conserver chaque document, signature et enregistrement d'audit sur votre propre infrastructure. Il n'y a pas de frais par document, pas de limites de stockage imposées par un fournisseur, et aucun risque d'exposition des données via une plateforme partagée. La gestion locale des certificats et le SMTP configurable garantissent que le processus de signature reste entièrement sous votre contrôle.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Documenso

Signature multipartite

Acheminez les documents vers plusieurs signataires dans un ordre séquentiel ou parallèle et suivez l'état d'avancement en temps réel.

Pistes d'audit complètes

Chaque action est enregistrée avec des horodatages et des adresses IP, produisant la piste de preuves requise à des fins juridiques et de conformité.

Modèles de document

Enregistrez les structures de documents fréquemment utilisées comme modèles pour accélérer les flux de travail de signature récurrents tels que les contrats et les accords de non-divulgation.

Signature de certificat local

Les documents sont signés à l'aide d'un certificat géré localement, ce qui maintient le processus cryptographique entièrement au sein de votre infrastructure.

Notifications par courriel

Les rappels automatiques et les mises à jour de statut tiennent toutes les parties informées sans suivi manuel de la part des expéditeurs de documents.

Pourquoi choisir Hostinger pour Documenso

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Hébergez localement. Performez mondialement.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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