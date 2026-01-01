Déployer Documenso en une installation en un clic.
Plateforme open source pour la signature électronique de documents juridiquement contraignantes avec la pleine propriété des données.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Documenso
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Documenso
Documenso est une alternative open source à DocuSign, conçue pour les organisations qui ont besoin de signatures numériques sécurisées et juridiquement contraignantes sans céder le contrôle de leurs documents sensibles à un fournisseur SaaS tiers. Elle prend en charge les flux de travail de signature multipartite, les modèles de documents et des pistes d'audit complètes, avec une interface épurée adaptée aux équipes juridiques, des RH et des finances.
L'auto-hébergement de Documenso sur votre VPS permet de conserver chaque document, signature et enregistrement d'audit sur votre propre infrastructure. Il n'y a pas de frais par document, pas de limites de stockage imposées par un fournisseur, et aucun risque d'exposition des données via une plateforme partagée. La gestion locale des certificats et le SMTP configurable garantissent que le processus de signature reste entièrement sous votre contrôle.
Principales fonctionnalités de Documenso
Signature multipartite
Acheminez les documents vers plusieurs signataires dans un ordre séquentiel ou parallèle et suivez l'état d'avancement en temps réel.
Pistes d'audit complètes
Chaque action est enregistrée avec des horodatages et des adresses IP, produisant la piste de preuves requise à des fins juridiques et de conformité.
Modèles de document
Enregistrez les structures de documents fréquemment utilisées comme modèles pour accélérer les flux de travail de signature récurrents tels que les contrats et les accords de non-divulgation.
Signature de certificat local
Les documents sont signés à l'aide d'un certificat géré localement, ce qui maintient le processus cryptographique entièrement au sein de votre infrastructure.
Notifications par courriel
Les rappels automatiques et les mises à jour de statut tiennent toutes les parties informées sans suivi manuel de la part des expéditeurs de documents.
Pourquoi choisir Hostinger pour Documenso
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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