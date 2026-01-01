PdfDing est un gestionnaire et visualiseur de PDF auto-hébergé qui mémorise votre position de lecture sur tous vos appareils, vous permettant ainsi de commencer à lire sur un ordinateur de bureau et de continuer sur un téléphone sans perdre votre page. Les fichiers sont organisés en espaces de travail et en collections avec un étiquetage multi-niveaux, la mise en favoris et l'archivage. Le visualiseur basé sur navigateur vous permet d'annoter, de surligner, d'ajouter du texte, de dessiner et de signer des documents — toutes les annotations étant stockées côté serveur et synchronisées sur chaque appareil.

L'auto-hébergement de PdfDing sur votre propre VPS préserve la confidentialité de votre bibliothèque de documents : aucun fichier n'est téléversé vers un service infonuagique, aucune analyse d'utilisation, et un contrôle total sur qui peut accéder à votre instance. L'authentification unique OIDC optionnelle, l'authentification à deux facteurs et les contrôles d'accès par lien le rendent pratique pour une utilisation personnelle et en petite équipe.