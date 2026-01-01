Déployer PdfDing en 1 clic.
Gestionnaire PDF auto-hébergé avec visualisation basée sur navigateur, annotation et synchronisation de la position de lecture sur plusieurs appareils.
Trouvez le forfait VPS idéal pour PdfDing
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec PdfDing
PdfDing est un gestionnaire et visualiseur de PDF auto-hébergé qui mémorise votre position de lecture sur tous vos appareils, vous permettant ainsi de commencer à lire sur un ordinateur de bureau et de continuer sur un téléphone sans perdre votre page. Les fichiers sont organisés en espaces de travail et en collections avec un étiquetage multi-niveaux, la mise en favoris et l'archivage. Le visualiseur basé sur navigateur vous permet d'annoter, de surligner, d'ajouter du texte, de dessiner et de signer des documents — toutes les annotations étant stockées côté serveur et synchronisées sur chaque appareil.
L'auto-hébergement de PdfDing sur votre propre VPS préserve la confidentialité de votre bibliothèque de documents : aucun fichier n'est téléversé vers un service infonuagique, aucune analyse d'utilisation, et un contrôle total sur qui peut accéder à votre instance. L'authentification unique OIDC optionnelle, l'authentification à deux facteurs et les contrôles d'accès par lien le rendent pratique pour une utilisation personnelle et en petite équipe.
Principales fonctionnalités de PdfDing
Synchronisation multi-appareils
La position de lecture, les annotations et les signatures numériques se synchronisent sur tous les appareils afin que vous ne perdiez jamais votre place lorsque vous passez du bureau au mobile.
Annotation et édition
Ajoutez du texte, des surlignages, des dessins et des commentaires directement dans le navigateur — aucun outil tiers requis — avec des annotations stockées côté serveur.
Collections et étiquetage
Organisez les PDF en espaces de travail et collections avec des balises multi-niveaux, la mise en favoris et l'archivage pour une bibliothèque personnelle ou d'équipe structurée.
Signatures numériques
Signez des documents dans le navigateur et vos signatures seront synchronisées et conservées sur tous vos appareils sans installer de logiciel de bureau.
SSO et authentification à deux facteurs
Intégrez-vous à n'importe quel fournisseur OIDC pour l'authentification unique, et sécurisez les comptes avec l'authentification à deux facteurs par clé matérielle TOTP ou WebAuthn.
Liens partageables
Générez des liens de partage à accès contrôlé avec des codes QR pour des PDF individuels, facilitant le partage de documents sans accorder un accès complet au compte.
Pourquoi choisir Hostinger pour PdfDing
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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