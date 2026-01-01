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Suite bureautique en ligne auto-hébergée avec édition collaborative en temps réel de fichiers Word, Excel et PowerPoint dans votre navigateur.

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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gbit/s
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Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs (Document Server) est une suite bureautique en ligne open source qui permet l'édition collaborative basée sur navigateur de DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF et d'autres formats sur votre propre serveur. Il offre une compatibilité parfaite avec les formats Microsoft Office, ce qui en fait un remplacement transparent pour les outils bureautiques cloud sans exposer vos documents à des services tiers.

L'auto-hébergement d'ONLYOFFICE Docs privilégie la confidentialité des documents – les fichiers ne quittent jamais votre infrastructure. Il s'intègre à Nextcloud, ownCloud, Seafile et des dizaines d'autres plateformes via des connecteurs officiels, et utilise la sécurité des jetons JWT pour protéger l'accès à l'API. L'édition communautaire prend en charge jusqu'à 20 connexions d'édition simultanées sans frais.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de ONLYOFFICE Docs

Collaboration en temps réel

Plusieurs utilisateurs peuvent coéditer des documents, des feuilles de calcul et des présentations simultanément avec le suivi du curseur en temps réel, les commentaires et le suivi des modifications.

Compatibilité MS Office

Ouvrez, modifiez et enregistrez des fichiers DOCX, XLSX et PPTX avec une grande fidélité — sans artefacts de conversion de format ni décalages de mise en page.

Compatibilité multi-formats

Prend en charge les formats DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF, et bien d'autres, dans les éditeurs de documents, de feuilles de calcul et de présentations.

Sécurité de l'API JWT

La validation des jetons Web JSON sécurise chaque requête API, garantissant que seules les intégrations et les utilisateurs autorisés peuvent accéder au serveur de documents.

Intégration Nextcloud et Seafile

Les connecteurs officiels pour Nextcloud, ownCloud, Seafile et plus de 40 autres plateformes transforment ONLYOFFICE Docs en un backend d'édition collaborative prêt à l'emploi.

Éditeur PDF et Formulaires

Modifier des PDF et créer des formulaires PDF à remplir directement dans le navigateur sans logiciel ou plugin supplémentaire.

Pourquoi choisir Hostinger pour ONLYOFFICE Docs

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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