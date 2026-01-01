Déployer Joplin Server en un clic.
Backend de synchronisation auto-hébergé pour Joplin, gardant vos notes et pièces jointes privées sur tous vos appareils.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Joplin Server
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Joplin Server
Joplin Server est le backend de synchronisation auto-hébergé pour l'application de prise de notes open-source populaire Joplin. Il fournit un hub sécurisé et privé pour synchroniser les notes, les tâches, les carnets et les pièces jointes sur les clients de bureau, mobiles et terminaux — sans dépendre de services cloud tiers comme Dropbox ou OneDrive.
Héberger Joplin Server sur votre propre VPS signifie que votre base de connaissances personnelle reste entièrement sous votre contrôle. Vous définissez les limites de stockage, les politiques de sauvegarde et choisissez d'activer ou non le chiffrement de bout en bout — sans frais d'abonnement, sans exploration de données et sans verrouillage de plateforme.
Principales fonctionnalités de Joplin Server
Synchronisation des notes privées
Synchronisez les notes, les carnets et les pièces jointes sur tous vos appareils via votre propre serveur, sans qu'aucun service cloud tiers ne gère vos données.
Chiffrement de bout en bout
Protégez le contenu des notes avec le chiffrement côté client afin que vous seul puissiez lire vos notes — même le serveur ne voit jamais le texte en clair.
Support multi-utilisateur
Créez des comptes séparés pour les membres de votre famille ou vos collègues, chacun avec sa propre collection de notes et des quotas de stockage configurables.
Partage de notes
Partagez des notes individuelles ou des carnets de notes avec d'autres utilisateurs de Joplin Server et gérez les autorisations d'accès directement depuis les applications clientes.
Toutes les plateformes client
Connectez les clients Joplin sur Windows, macOS, Linux, iOS et Android — chaque appareil se synchronise avec le même serveur via le protocole de synchronisation standard de Joplin.
Pourquoi choisir Hostinger pour Joplin Server
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Hébergez localement. Performez mondialement.
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