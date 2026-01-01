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Application gratuite et open-source de partage de dépenses pour les groupes — suivez les coûts partagés et réglez les comptes sans abonnement.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Spliit

Spliit est une alternative auto-hébergée à Splitwise qui permet à des groupes d'amis, de colocataires ou de voyageurs de suivre leurs dépenses partagées et de calculer qui doit quoi. Créez un groupe, ajoutez les dépenses au fur et à mesure, et Spliit calcule automatiquement les soldes — aucun compte n'est requis pour les participants, il suffit de partager un lien.

L'auto-hébergement de Spliit signifie que vos données financières — qui a dépensé quoi, avec qui et pour quoi — ne sont jamais envoyées à un serveur tiers ni utilisées à des fins publicitaires. Il n'y a pas de niveaux d'abonnement, pas de fonctionnalités premium verrouillées, et pas de préoccupations concernant la portabilité des données : votre instance, vos données, votre contrôle.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Spliit

Aucun compte requis

Partagez un lien de groupe et n'importe qui peut ajouter ou consulter les dépenses immédiatement — aucune inscription ou vérification par e-mail n'est requise pour les participants.

Calcul automatique du solde

Spliit calcule qui doit à qui après chaque dépense, minimisant le nombre de transactions nécessaires pour régler un groupe.

Numérisation de reçus

Photographiez un reçu et Spliit extrait automatiquement le montant, accélérant la saisie des dépenses sans saisie manuelle.

Répartition inégale des dépenses

Partagez les coûts par montants exacts, pourcentages ou parts — pas seulement à parts égales — pour les situations où une personne consomme plus que les autres.

Catégories de dépenses et recherche

Classez les dépenses par catégorie et filtrez l'historique pour retrouver rapidement toute transaction dans des groupes persistants.

Pourquoi choisir Hostinger pour Spliit

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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