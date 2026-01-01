Spliit est une alternative auto-hébergée à Splitwise qui permet à des groupes d'amis, de colocataires ou de voyageurs de suivre leurs dépenses partagées et de calculer qui doit quoi. Créez un groupe, ajoutez les dépenses au fur et à mesure, et Spliit calcule automatiquement les soldes — aucun compte n'est requis pour les participants, il suffit de partager un lien.

L'auto-hébergement de Spliit signifie que vos données financières — qui a dépensé quoi, avec qui et pour quoi — ne sont jamais envoyées à un serveur tiers ni utilisées à des fins publicitaires. Il n'y a pas de niveaux d'abonnement, pas de fonctionnalités premium verrouillées, et pas de préoccupations concernant la portabilité des données : votre instance, vos données, votre contrôle.