Déployer Spliit en un clic.
Application gratuite et open-source de partage de dépenses pour les groupes — suivez les coûts partagés et réglez les comptes sans abonnement.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Spliit
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Spliit
Spliit est une alternative auto-hébergée à Splitwise qui permet à des groupes d'amis, de colocataires ou de voyageurs de suivre leurs dépenses partagées et de calculer qui doit quoi. Créez un groupe, ajoutez les dépenses au fur et à mesure, et Spliit calcule automatiquement les soldes — aucun compte n'est requis pour les participants, il suffit de partager un lien.
L'auto-hébergement de Spliit signifie que vos données financières — qui a dépensé quoi, avec qui et pour quoi — ne sont jamais envoyées à un serveur tiers ni utilisées à des fins publicitaires. Il n'y a pas de niveaux d'abonnement, pas de fonctionnalités premium verrouillées, et pas de préoccupations concernant la portabilité des données : votre instance, vos données, votre contrôle.
Principales fonctionnalités de Spliit
Aucun compte requis
Partagez un lien de groupe et n'importe qui peut ajouter ou consulter les dépenses immédiatement — aucune inscription ou vérification par e-mail n'est requise pour les participants.
Calcul automatique du solde
Spliit calcule qui doit à qui après chaque dépense, minimisant le nombre de transactions nécessaires pour régler un groupe.
Numérisation de reçus
Photographiez un reçu et Spliit extrait automatiquement le montant, accélérant la saisie des dépenses sans saisie manuelle.
Répartition inégale des dépenses
Partagez les coûts par montants exacts, pourcentages ou parts — pas seulement à parts égales — pour les situations où une personne consomme plus que les autres.
Catégories de dépenses et recherche
Classez les dépenses par catégorie et filtrez l'historique pour retrouver rapidement toute transaction dans des groupes persistants.
Pourquoi choisir Hostinger pour Spliit
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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