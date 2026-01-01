Déployer Nightlio en 1 clic.
Suivi d'humeur et journal quotidien auto-hébergés axés sur la confidentialité — une alternative open-source à Daylio pour votre VPS.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Nightlio
Nightlio est un journal intime et un enregistreur d'humeur auto-hébergé, conçu comme une alternative gratuite et axée sur la confidentialité aux applications par abonnement comme Daylio. Enregistrez vos humeurs sur une échelle de cinq points, joignez des entrées de journal formatées en Markdown, étiquetez les entrées avec des groupes personnalisables, et examinez les schémas à travers des vues de calendrier, des compteurs de séries et des statistiques agrégées — le tout depuis une interface web réactive qui fonctionne sur les navigateurs de bureau et mobiles.
L'exécution de Nightlio sur votre propre VPS garde chaque entrée d'humeur et note de journal dans une base de données SQLite locale sous votre contrôle, sans publicité, sans télémétrie et sans risque de voir des murs de paiement apparaître entre vous et vos propres données.
Principales fonctionnalités de Nightlio
Suivi quotidien de l'humeur
Enregistrez votre humeur sur une échelle de cinq points d'un simple toucher et observez les tendances émerger au fil des jours, des semaines et des mois.
Journalisation Markdown
Joignez des notes Markdown riches à chaque entrée avec des en-têtes, des listes et des liens pour une réflexion riche en contexte.
Groupes de balises personnalisés
Créez vos propres catégories telles que le sommeil, la productivité ou le social et étiquetez les entrées pour découvrir ce qui influence votre humeur.
Calendrier et séries
Parcourez l'historique de votre humeur dans une vue calendrier et restez motivé grâce au suivi intégré des séries de journalisation.
Statistiques éclairantes
Visualisez l'humeur moyenne au fil du temps, les graphiques de distribution de l'humeur et les succès gamifiés qui récompensent la tenue régulière d'un journal.
Stockage SQLite
Toutes les entrées résident dans un seul fichier SQLite sur votre VPS, facile à sauvegarder, à déplacer entre les serveurs ou à exporter à tout moment.
Pourquoi choisir Hostinger pour Nightlio
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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