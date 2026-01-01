Déployer Invio en un clic.
Système de facturation auto-hébergé minimaliste pour les freelances et les petites équipes sans frais d'abonnement.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Invio
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Invio
Invio est une application de facturation rapide et ciblée, conçue pour les freelances et les petites équipes qui ont besoin d'une facturation professionnelle sans la complexité des plateformes CRM complètes. Elle couvre le flux de travail de facturation essentiel — gestion du catalogue de produits, création de factures et liens sécurisés sans mot de passe pour l'accès client — dans une interface épurée et légère qui se charge instantanément même sur du matériel modeste.
L'auto-hébergement d'Invio sur votre propre VPS signifie que vos données financières ne touchent jamais un serveur tiers, sans frais par facture et sans coûts d'abonnement. L'historique des factures, les catalogues de produits et les dossiers clients sont stockés dans une base de données SQLite intégrée sur votre propre infrastructure, vous donnant la pleine propriété de vos registres commerciaux.
Principales fonctionnalités de Invio
Catalogue de produits
Maintenez un catalogue de services et d'articles avec des catégories afin que les postes puissent être ajoutés aux nouvelles factures en quelques secondes avec des prix et des descriptions préremplis.
Liens client sans mot de passe
Partagez les factures via des liens sécurisés que les clients peuvent ouvrir sans créer de compte, éliminant ainsi les frictions du processus d'examen des paiements.
Support multilingue
Les traductions complètes de l'interface pour l'anglais, l'allemand, le néerlandais et le portugais permettent de facturer les clients internationaux dans leur langue préférée.
Aucuns frais d'abonnement
L'auto-hébergement élimine les coûts SaaS récurrents — ne payez que pour les ressources VPS que vous utilisez déjà, sans facturation par facture ou par utilisateur.
Architecture légère
Le stockage basé sur SQLite, sans service de base de données séparé, maintient le déploiement simple et l'utilisation des ressources minimale sur les plans VPS d'entrée de gamme.
Pourquoi choisir Hostinger pour Invio
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
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