Déployer Leantime en un clic.
Plateforme de gestion de projet open source conçue pour les non-gestionnaires de projet, combinant des outils de stratégie, de planification et d'exécution.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Leantime
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Leantime
Leantime est un système de gestion de projet open-source conçu spécifiquement pour les équipes qui ont besoin d'une coordination puissante sans méthodologies de gestion de projet complexes. Il combine des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt, des feuilles de temps, des wikis et des outils stratégiques uniques comme le Lean Canvas et l'analyse SWOT dans une plateforme cohérente — disponible en plus de 20 langues avec le support LDAP et OIDC pour les environnements d'entreprise.
L'auto-hébergement de Leantime sur votre VPS signifie des utilisateurs illimités, des projets illimités et aucun coût de licence par siège. Vos données de projet, plans stratégiques et historique d'équipe restent sur une infrastructure que vous contrôlez, soutenus par MariaDB pour une persistance fiable.
Principales fonctionnalités de Leantime
Vues de tâches multiples
Basculez entre les tableaux Kanban, les diagrammes de Gantt, les vues calendrier, liste et tableau pour vous adapter à la manière dont votre équipe préfère travailler.
Outils de planification stratégique
Créez des Lean Canvas, des Business Model Canvas et des analyses SWOT directement sur la plateforme pour aligner les tâches quotidiennes avec les objectifs commerciaux.
Suivi du temps intégré
Enregistrez les heures passées sur les tâches et les projets pour une facturation, une paie et une analyse des coûts de projet précises, sans outil distinct.
Utilisateurs illimités
Ajoutez autant de membres d'équipe que nécessaire avec des autorisations basées sur les rôles par projet et sans frais de licence par siège.
Authentification d'entreprise
Connectez-vous aux fournisseurs LDAP ou OIDC et activez l'authentification à deux facteurs pour les normes de sécurité à l'échelle de l'organisation.
Pourquoi choisir Hostinger pour Leantime
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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