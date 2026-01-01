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Plateforme IoT open source pour la gestion des appareils, la collecte de télémétrie en temps réel et la visualisation de tableaux de bord personnalisés.

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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec ThingsBoard

ThingsBoard est une plateforme IoT open-source qui gère le cycle de vie complet des déploiements d'appareils connectés — de l'approvisionnement des appareils et de la gestion des identifiants jusqu'à l'ingestion de télémétrie en temps réel, le traitement d'événements complexes et la visualisation de tableaux de bord personnalisés. Il prend en charge nativement les protocoles MQTT, HTTP et CoAP, le rendant compatible avec pratiquement n'importe quel microcontrôleur, capteur industriel ou passerelle.

L'auto-hébergement de ThingsBoard sur votre propre VPS signifie que les données de vos appareils ne quittent jamais votre infrastructure — ce qui est essentiel pour les déploiements industriels, médicaux et de bâtiments intelligents soumis aux exigences de souveraineté des données. Grâce au support multi-locataire, une seule instance ThingsBoard peut servir des environnements isolés pour différentes équipes, clients ou projets.

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Principales fonctionnalités de ThingsBoard

Tableaux de bord en temps réel

Créez des tableaux de bord personnalisés avec des dizaines de types de widgets — graphiques, jauges, cartes et tableaux — qui se mettent à jour en direct à mesure que les appareils envoient des données de télémétrie.

Moteur de règles visuel

Traitez les données des appareils avec un éditeur de chaînes de règles par glisser-déposer qui déclenche des alarmes, transforme les charges utiles et transmet les événements aux systèmes externes.

Connectivité des appareils MQTT

Connectez des capteurs et des microcontrôleurs via MQTT, HTTP ou CoAP en utilisant des jetons d'accès par appareil sans nécessiter de courtier supplémentaire.

Gestion de parc d'appareils

Organisez les appareils en groupes, attribuez des attributs partagés, gérez les mises à jour du micrologiciel et suivez l'état des appareils sur l'ensemble de votre flotte.

Support multi-locataire

Créer des comptes de locataires isolés avec leurs propres appareils, tableaux de bord et rôles d'utilisateur — idéal pour les entreprises de produits gérant les déploiements clients.

Alarmes et Notifications

Définissez des alarmes basées sur des seuils ou des règles qui envoient des notifications par e-mail, webhook ou plateforme lorsque les conditions de l'appareil sont remplies.

Pourquoi choisir Hostinger pour ThingsBoard

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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