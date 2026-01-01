Déployer Fider en 1 clic.
Plateforme de feedback client open source pour la collecte de demandes de fonctionnalités, l'organisation de votes communautaires et la gestion transparente des feuilles de route produit.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Fider
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Fider
Fider est une plateforme de feedback open-source qui comble le fossé entre les équipes produit et leurs utilisateurs. Son portail de vote public permet aux utilisateurs de soumettre des idées, de voter pour des demandes existantes et de participer à des discussions, garantissant ainsi que les fonctionnalités les plus précieuses sont priorisées en premier. Les équipes peuvent mettre à jour les statuts, communiquer les décisions de la feuille de route et tenir leur communauté informée tout au long du cycle de développement.
L'auto-hébergement de Fider sur votre VPS vous permet de garder le contrôle de tous les retours et données utilisateur, élimine la tarification par utilisateur des alternatives hébergées et vous permet d'adapter l'image de marque et l'authentification à l'identité de votre produit.
Principales fonctionnalités de Fider
Vote de la communauté
Les utilisateurs votent sur les demandes de fonctionnalités afin que les équipes produit puissent prioriser objectivement ce qu'il faut construire ensuite, en fonction de la demande réelle plutôt que des voix les plus fortes.
Suivi du statut
Attribuez des statuts — planifié, en cours, terminé, refusé — pour tenir la communauté informée de l'avancement de chaque suggestion.
Authentification flexible
Prend en charge les options de connexion par e-mail, OAuth et SSO afin que les utilisateurs puissent interagir avec un minimum de friction, augmentant ainsi les taux de soumission et de vote.
Branding personnalisé
Des logos, des couleurs configurables et la prise en charge de domaines personnalisés vous permettent de présenter le portail de feedback comme une extension transparente de votre propre produit.
Notifications par courriel
Les notifications automatiques maintiennent l'engagement des utilisateurs en les alertant lorsque leurs suggestions reçoivent des votes, des commentaires ou des mises à jour de statut.
Pourquoi choisir Hostinger pour Fider
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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