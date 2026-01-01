Fider est une plateforme de feedback open-source qui comble le fossé entre les équipes produit et leurs utilisateurs. Son portail de vote public permet aux utilisateurs de soumettre des idées, de voter pour des demandes existantes et de participer à des discussions, garantissant ainsi que les fonctionnalités les plus précieuses sont priorisées en premier. Les équipes peuvent mettre à jour les statuts, communiquer les décisions de la feuille de route et tenir leur communauté informée tout au long du cycle de développement.

L'auto-hébergement de Fider sur votre VPS vous permet de garder le contrôle de tous les retours et données utilisateur, élimine la tarification par utilisateur des alternatives hébergées et vous permet d'adapter l'image de marque et l'authentification à l'identité de votre produit.