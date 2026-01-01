Déployer Homebridge en 1 clic.
Passerelle HomeKit légère qui relie les appareils domotiques non Apple à Siri et à l'app Maison d'Apple via des extensions.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Homebridge
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Homebridge
Homebridge est un serveur Node.js léger qui émule l'API HomeKit d'iOS, permettant le contrôle par Siri et l'intégration à l'application Maison pour des milliers d'appareils qui ne prennent pas nativement en charge l'écosystème d'Apple. Avec plus de 2 000 plugins développés par la communauté, il connecte les lumières intelligentes, les thermostats, les caméras et les systèmes de sécurité de marques comme Ring, Nest, TP-Link et Tuya dans une expérience HomeKit unifiée.
L'exécution de Homebridge sur un VPS assure une disponibilité 24h/24 et 7j/7 pour vos automatisations HomeKit, indépendamment des conditions d'alimentation ou de réseau locales, avec une configuration de plugin persistante et un accès à distance fiable depuis n'importe où dans le monde.
Principales fonctionnalités de Homebridge
2 000+ plugins d'appareils
Les plugins communautaires couvrent pratiquement toutes les marques et tous les protocoles de maison intelligente, vous permettant d'ajouter n'importe quel appareil à HomeKit sans remplacer le matériel.
Interface utilisateur de configuration Web
Homebridge Config UI X fournit une interface basée sur un navigateur pour installer des plugins, gérer les appareils et consulter les journaux sans accès en ligne de commande.
Mode Pont Secondaire
Isolez les plugins dans des ponts enfants distincts afin d'éviter qu'un plugin défectueux ne fasse tomber toute votre configuration HomeKit.
Mises à jour automatiques des plugins
Découvrez, installez et mettez à jour des plugins directement depuis l'interface utilisateur web pour maintenir les intégrations d'appareils à jour sans sessions SSH manuelles.
Sauvegarde et restauration
La fonctionnalité de sauvegarde intégrée protège les configurations de vos plugins et les données d'appairage HomeKit contre la perte accidentelle.
Pourquoi choisir Hostinger pour Homebridge
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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