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Cadre WebGIS open-source pour la création de cartes interactives, de tableaux de bord et de géohistoires 3D à partir de n'importe quelle source de données.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec MapStore

MapStore est un produit WebGIS open-source développé par GeoSolutions qui permet aux équipes de créer, sauvegarder et partager des cartes interactives, des tableaux de bord et des géohistoires immersives dans le navigateur. Il prend en charge l'ensemble des standards OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) et s'intègre nativement avec GeoServer, MapServer, les services ArcGIS REST et tout backend géospatial conforme aux standards.

Construit sur OpenLayers, Leaflet et CesiumJS, MapStore unifie les visualiseurs 2D et 3D, une table d'attributs riche, des widgets de cartographie et un gestionnaire de contexte pour adapter les applications cartographiques à différents groupes d'utilisateurs. L'auto-hébergement sur un VPS dédié permet de garder les couches propriétaires, les fonds de carte et les analyses sous votre contrôle tout en évitant la tarification par utilisateur des plateformes SIG hébergées.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de MapStore

Cartes et tableaux de bord

Composer des cartes 2D interactives et des tableaux de bord de données avec des graphiques, des compteurs et des widgets de texte qui se mettent à jour à partir de couches WMS, WFS et WPS en direct.

GéoHistoires 3D

Construisez des géohistoires narratives avec des scènes 3D propulsées par CesiumJS, des animations de vol et des médias intégrés pour communiquer des données spatiales à des publics non-spécialistes en SIG.

Normes OGC

Le support natif pour WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW et 3D Tiles connecte MapStore à GeoServer, MapServer et à tout service géospatial conforme.

Gestionnaire de contexte

Configurez les contextes d'application qui exposent des barres d'outils, des plugins et des couches personnalisés à des groupes d'utilisateurs spécifiques sans dupliquer la base de code.

Intégration de catalogue

Rechercher et importer des couches à partir de catalogues CSW, WMS, WMTS, TMS et ArcGIS REST directement dans le compositeur de cartes, accélérant la découverte de données.

Table d'attributs

Interrogez, filtrez et modifiez les attributs des entités vectorielles avec une table de style feuille de calcul qui se synchronise en temps réel avec la symbologie et les sélections de la carte.

Pourquoi choisir Hostinger pour MapStore

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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