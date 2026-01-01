Déployer ITFlow en 1 clic.
Plateforme PSA open-source pour les MSP couvrant la documentation informatique, la gestion des tickets, la facturation et la gestion des clients dans un seul système.
Trouvez le forfait VPS idéal pour ITFlow
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec ITFlow
ITFlow est une plateforme d'automatisation des services professionnels (PSA) gratuite et open-source, conçue spécifiquement pour les fournisseurs de services gérés. Elle consolide la documentation informatique, la gestion des tickets de support, la facturation, la gestion des clients et la surveillance de l'infrastructure en un seul système auto-hébergé — éliminant ainsi l'ensemble dispersé d'outils distincts que la plupart des MSP utilisent pour gérer leurs opérations quotidiennes.
L'auto-hébergement d'ITFlow sur un VPS donne à votre entreprise la pleine propriété de chaque dossier client, identifiant et document financier, sans frais de licence par technicien ni données détenues par des fournisseurs SaaS tiers. Lors du premier accès, un assistant de configuration vous guide dans la création de votre profil d'entreprise et de votre compte administrateur avant que le système ne soit opérationnel pour le travail client.
Principales fonctionnalités de ITFlow
Centre de documentation TI
Centraliser les actifs clients, les identifiants, les domaines, les certificats SSL et la documentation réseau dans une base de connaissances structurée et consultable.
Billetterie et service d'assistance
Gérer les tickets de support de la création à la résolution grâce à l'analyse des e-mails en tickets, au suivi des SLA et à l'enregistrement du temps des techniciens.
Facturation
Générez des devis, envoyez des factures, suivez les dépenses et surveillez les revenus depuis un tableau de bord comptable intégré, sans outil de facturation séparé.
Alertes de domaine et SSL
Surveille automatiquement les dates d'expiration des domaines clients et des certificats SSL et envoie des alertes avant que les renouvellements ne deviennent critiques.
Portail client
Les clients se connectent à un portail libre-service personnalisé pour consulter leurs tickets ouverts, leurs documents partagés et leurs factures.
Suivi des fournisseurs et des licences
Enregistrez les licences logicielles, les contacts fournisseurs et les dates de renouvellement avec les actifs clients auxquels ils sont associés.
Pourquoi choisir Hostinger pour ITFlow
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
Atlas CMMS
GMAO auto-hébergée pour les ordres de travail, la maintenance préventive et le suivi des actifs
BunkerM
Courtier MQTT Mosquitto tout-en-un avec interface utilisateur web, éditeur ACL et surveillance en temps réel