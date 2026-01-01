Jusqu’à 70 % de rabais sur Coai

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Plateforme d'agrégation d'IA auto-hébergée unifiant OpenAI, Claude, Gemini et plus de 20 fournisseurs avec gestion multi-utilisateurs et quotas d'utilisation.

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VPS géré par l’IA
$ CA 9,09 /mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Coai

Coai (Chat Nio) est une plateforme d'agrégation d'IA open-source qui regroupe OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen et plus de 20 autres fournisseurs de modèles linguistiques derrière une interface hébergée unique. Elle va au-delà d'une simple interface utilisateur de chat en ajoutant des niveaux d'abonnement, des quotas de jetons par utilisateur, l'émission de clés API et la facturation de l'utilisation — ce qui la rend pratique pour les équipes qui ont besoin d'offrir un accès contrôlé aux LLM à plusieurs utilisateurs sans exposer les clés des fournisseurs en amont.

L'auto-hébergement de Coai sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les modèles disponibles, la quantité que chaque niveau d'utilisateur peut consommer et l'aspect de vos dépenses API totales — sans payer de frais par siège à un service d'agrégation géré.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Coai

Agrégation multi-fournisseurs

Connectez OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen et plus de 20 fournisseurs via une seule plateforme et permettez aux utilisateurs de basculer entre eux depuis une interface unique.

Niveaux d'abonnement utilisateur

Définissez des plans d'abonnement gratuits et payants avec des quotas de jetons par niveau, contrôlant la quantité que chaque groupe d'utilisateurs peut consommer sur l'ensemble des fournisseurs configurés.

Émission de clé API

Délivrez des clés API à vos utilisateurs afin qu'ils puissent accéder aux modèles configurés par programmation — sans jamais exposer les identifiants de votre fournisseur en amont.

Suivi de l'utilisation et de la facturation

Surveiller la consommation de jetons par utilisateur et les coûts estimés en temps réel, avec des limites configurables pour éviter les dépassements de budget inattendus.

Marché des modèles

Les utilisateurs découvrent et sélectionnent parmi tous les fournisseurs configurés via un sélecteur de modèle intégré, avec prise en charge de l'appel de fonctions et de la génération d'images, le cas échéant.

Pourquoi choisir Hostinger pour Coai

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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