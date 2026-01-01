Déployer Coai en un clic.
Plateforme d'agrégation d'IA auto-hébergée unifiant OpenAI, Claude, Gemini et plus de 20 fournisseurs avec gestion multi-utilisateurs et quotas d'utilisation.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Coai
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Coai
Coai (Chat Nio) est une plateforme d'agrégation d'IA open-source qui regroupe OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen et plus de 20 autres fournisseurs de modèles linguistiques derrière une interface hébergée unique. Elle va au-delà d'une simple interface utilisateur de chat en ajoutant des niveaux d'abonnement, des quotas de jetons par utilisateur, l'émission de clés API et la facturation de l'utilisation — ce qui la rend pratique pour les équipes qui ont besoin d'offrir un accès contrôlé aux LLM à plusieurs utilisateurs sans exposer les clés des fournisseurs en amont.
L'auto-hébergement de Coai sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les modèles disponibles, la quantité que chaque niveau d'utilisateur peut consommer et l'aspect de vos dépenses API totales — sans payer de frais par siège à un service d'agrégation géré.
Principales fonctionnalités de Coai
Agrégation multi-fournisseurs
Connectez OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen et plus de 20 fournisseurs via une seule plateforme et permettez aux utilisateurs de basculer entre eux depuis une interface unique.
Niveaux d'abonnement utilisateur
Définissez des plans d'abonnement gratuits et payants avec des quotas de jetons par niveau, contrôlant la quantité que chaque groupe d'utilisateurs peut consommer sur l'ensemble des fournisseurs configurés.
Émission de clé API
Délivrez des clés API à vos utilisateurs afin qu'ils puissent accéder aux modèles configurés par programmation — sans jamais exposer les identifiants de votre fournisseur en amont.
Suivi de l'utilisation et de la facturation
Surveiller la consommation de jetons par utilisateur et les coûts estimés en temps réel, avec des limites configurables pour éviter les dépassements de budget inattendus.
Marché des modèles
Les utilisateurs découvrent et sélectionnent parmi tous les fournisseurs configurés via un sélecteur de modèle intégré, avec prise en charge de l'appel de fonctions et de la génération d'images, le cas échéant.
Pourquoi choisir Hostinger pour Coai
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
9router
Serveur mandataire de routage d’API IA avec optimisation des jetons pour plus de 40 fournisseurs de LLM