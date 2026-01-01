Déployer Percona PMM en 1 clic.
Plateforme open source de supervision et de gestion de bases de données prenant en charge MySQL, PostgreSQL, MongoDB, et plus encore.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Percona PMM
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Percona PMM
Percona Monitoring and Management (PMM) est une plateforme gratuite et open source conçue spécifiquement pour l'observabilité des bases de données. Elle collecte les métriques, les analyses de requêtes et les données de performance de MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB et ProxySQL, puis présente toutes ces informations dans des tableaux de bord Grafana préconfigurés avec une exploration approfondie par requête. PMM inclut un moteur d'analyse de requêtes (QAN) intégré qui identifie les requêtes lentes, explique les plans d'exécution et suit les empreintes de requêtes au fil du temps — offrant aux DBA la visibilité dont ils ont besoin pour optimiser les performances sans outils tiers.
L'auto-hébergement de PMM sur votre VPS maintient les identifiants de base de données sensibles et les données de requêtes entièrement au sein de votre propre infrastructure. Il n'y a pas de frais par hôte, pas de frais de sortie de données cloud, et pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur — juste un contrôle total sur les périodes de rétention, les seuils d'alerte et la personnalisation des tableaux de bord.
Principales fonctionnalités de Percona PMM
Prise en charge multi-bases de données
Surveillez MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB et ProxySQL à partir d'une interface unique sans déployer de piles de surveillance distinctes par type de base de données.
Analyse des requêtes
Identifier et analyser les requêtes les plus lentes et les plus gourmandes en ressources avec des décompositions de plans d'exécution et un suivi historique des empreintes.
Tableaux de bord préconçus
Des dizaines de tableaux de bord Grafana sont livrés prêts à l'emploi, couvrant les mécanismes internes d'InnoDB, le décalage de réplication, l'oplog de MongoDB et l'activité de vacuum de PostgreSQL.
Alertes intégrées
Définissez des alertes basées sur des seuils pour le délai de réplication, l'utilisation du disque, les requêtes lentes et la saturation des connexions avec Percona Alerting intégré.
Conseillers en menaces de sécurité
Les contrôles de sécurité automatisés des bases de données signalent les risques de configuration tels que l'authentification manquante, les mots de passe faibles et les interfaces d'administration exposées.
Contrôle de la rétention des données
Configurez indépendamment les périodes de rétention et la résolution des métriques pour équilibrer l'utilisation du stockage et la granularité dont vous avez besoin pour la planification de la capacité.
Pourquoi choisir Hostinger pour Percona PMM
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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