Déployer TinyAuth en 1 clic.
Middleware Traefik forward-auth léger qui ajoute un écran de connexion à toute application auto-hébergée avec une seule étiquette.
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TinyAuth est un middleware d'authentification léger auto-hébergé qui ajoute un écran de connexion à toute application fonctionnant derrière le proxy inverse Traefik. Contrairement aux fournisseurs d'identité complets, TinyAuth est un binaire Go unique basé sur SQLite, déployable en quelques secondes avec une configuration minimale. Une seule étiquette de middleware dans le fichier Docker Compose de n'importe quelle application suffit pour restreindre l'accès derrière un nom d'utilisateur et un mot de passe ou une connexion OAuth.
L'auto-hébergement de TinyAuth sur votre VPS signifie que chaque application que vous déployez — tableaux de bord, outils de développement, services de surveillance — partage une seule couche d'authentification sans exposer ces services publiquement. L'intégration OAuth avec Google, GitHub et tout fournisseur OIDC permet aux membres de l'équipe de se connecter avec leurs identifiants existants, et le support TOTP intégré ajoute une authentification à deux facteurs sans nécessiter de service supplémentaire.
Principales fonctionnalités de TinyAuth
Traefik Forward Auth
Ajoutez une page de connexion à toute application routée par Traefik en ajoutant une seule étiquette de middleware — aucune modification n'est requise pour l'application protégée.
Prise en charge du fournisseur OAuth
Permettre la connexion via Google, GitHub ou tout fournisseur compatible OIDC afin que les membres de l'équipe utilisent leurs identifiants existants au lieu de gérer des mots de passe distincts.
Authentification à deux facteurs TOTP
Ajoutez des mots de passe à usage unique basés sur le temps à n'importe quel compte, renforçant l'accès aux applications auto-hébergées sans déployer de service 2FA dédié.
Partage de cookies de sous-domaine
Une seule connexion TinyAuth couvre toutes les applications hébergées sur les sous-domaines du même domaine, ainsi les utilisateurs s'authentifient une seule fois et naviguent librement à travers la pile.
Zéro dépendances externes
S'exécute comme un binaire unique avec stockage SQLite — aucun Redis, PostgreSQL ou LDAP requis, maintenant l'empreinte des ressources minimale sur n'importe quel plan VPS.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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