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Suivi de bobines de filament auto-hébergé pour les passionnés d'impression 3D afin de gérer l'inventaire, la consommation et les étiquettes de code QR.

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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
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4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
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KVM 2
$ CA34,19
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
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100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Spoolman

Spoolman est une application web auto-hébergée pour la gestion des bobines de filament d'impression 3D. Elle offre aux créateurs et aux fermes d'impression un inventaire centralisé de chaque bobine — en suivant le poids, le matériau, la couleur, le fabricant et le filament restant afin que vous ne commenciez jamais une impression sans suffisamment de matériau. Contrairement aux feuilles de calcul ou aux notes autocollantes, Spoolman stocke tout dans une base de données SQLite légère, expose une API REST propre pour l'intégration avec Klipper et Moonraker, et fournit une interface utilisateur web accessible depuis n'importe quel navigateur sur votre réseau.

L'auto-hébergement de Spoolman sur votre propre VPS maintient toutes les données d'inventaire privées et toujours accessibles, sans frais d'abonnement ni partage de données avec des tiers. Les mises à jour WebSocket en temps réel signifient que chaque client connecté voit les changements d'inventaire instantanément.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Spoolman

Suivi des stocks de bobines

Enregistrez le fabricant, le matériau, la couleur, le poids et le filament restant pour chaque bobine afin de toujours savoir ce qui est disponible avant de lancer une impression.

Intégration de Klipper et Moonraker

L'API REST s'intègre nativement avec Klipper et Moonraker afin que votre imprimante 3D puisse enregistrer automatiquement l'utilisation de la bobine sans journalisation manuelle.

Générateur d'étiquettes de QR code

Imprimez des étiquettes QR adhésives pour chaque bobine — un scan rapide depuis n'importe quel navigateur mobile affiche le profil complet du matériau et le poids restant.

Mises à jour WebSocket en temps réel

Les modifications de l'inventaire sont envoyées instantanément à tous les clients connectés via des WebSockets, maintenant les tableaux de bord et les segments synchronisés sans rafraîchissement manuel.

Plusieurs backends de base de données

Par défaut, utilise SQLite zéro-config pour les configurations mono-utilisateur, avec une prise en charge facultative de PostgreSQL et MariaDB pour les fermes d'impression partagées et des volumes d'écriture plus élevés.

Pourquoi choisir Hostinger pour Spoolman

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

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Martin K
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