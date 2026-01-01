Déployer Spoolman en 1 clic.
Suivi de bobines de filament auto-hébergé pour les passionnés d'impression 3D afin de gérer l'inventaire, la consommation et les étiquettes de code QR.
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Spoolman est une application web auto-hébergée pour la gestion des bobines de filament d'impression 3D. Elle offre aux créateurs et aux fermes d'impression un inventaire centralisé de chaque bobine — en suivant le poids, le matériau, la couleur, le fabricant et le filament restant afin que vous ne commenciez jamais une impression sans suffisamment de matériau. Contrairement aux feuilles de calcul ou aux notes autocollantes, Spoolman stocke tout dans une base de données SQLite légère, expose une API REST propre pour l'intégration avec Klipper et Moonraker, et fournit une interface utilisateur web accessible depuis n'importe quel navigateur sur votre réseau.
L'auto-hébergement de Spoolman sur votre propre VPS maintient toutes les données d'inventaire privées et toujours accessibles, sans frais d'abonnement ni partage de données avec des tiers. Les mises à jour WebSocket en temps réel signifient que chaque client connecté voit les changements d'inventaire instantanément.
Principales fonctionnalités de Spoolman
Suivi des stocks de bobines
Enregistrez le fabricant, le matériau, la couleur, le poids et le filament restant pour chaque bobine afin de toujours savoir ce qui est disponible avant de lancer une impression.
Intégration de Klipper et Moonraker
L'API REST s'intègre nativement avec Klipper et Moonraker afin que votre imprimante 3D puisse enregistrer automatiquement l'utilisation de la bobine sans journalisation manuelle.
Générateur d'étiquettes de QR code
Imprimez des étiquettes QR adhésives pour chaque bobine — un scan rapide depuis n'importe quel navigateur mobile affiche le profil complet du matériau et le poids restant.
Mises à jour WebSocket en temps réel
Les modifications de l'inventaire sont envoyées instantanément à tous les clients connectés via des WebSockets, maintenant les tableaux de bord et les segments synchronisés sans rafraîchissement manuel.
Plusieurs backends de base de données
Par défaut, utilise SQLite zéro-config pour les configurations mono-utilisateur, avec une prise en charge facultative de PostgreSQL et MariaDB pour les fermes d'impression partagées et des volumes d'écriture plus élevés.
Pourquoi choisir Hostinger pour Spoolman
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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