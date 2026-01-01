Déployer Maintenant, installation en 1 clic.
Surveillance Docker et Kubernetes zéro-configuration avec la santé des conteneurs, les vérifications des points de terminaison, les certificats et une page d'état publique.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Maintenant
Maintenant est un outil de surveillance unifié open source qui remplace plusieurs outils auto-hébergés à la fois. Déployez un seul conteneur et il découvre automatiquement chaque charge de travail sur votre hôte, en suivant l'état des conteneurs, l'utilisation des ressources, les points de terminaison HTTP et TCP, les certificats TLS, les mises à jour d'images et les risques de sécurité réseau à partir d'un tableau de bord alimenté par Go.
Conçu pour les auto-hébergeurs et les petites équipes, Maintenant est livré sous forme d'un seul binaire basé sur SQLite, sans nécessiter de base de données externe ni de transmetteur de journaux. Il est délibérément livré sans authentification intégrée et est destiné à être placé derrière votre proxy inverse existant, afin que vous conserviez une seule couche d'identité sur l'ensemble de votre pile tout en possédant chaque métrique, ligne de journal et alerte sans tarification par hôte ou par métrique.
Principales fonctionnalités de Maintenant
Découverte automatique de conteneurs
Détecte chaque conteneur Docker et charge de travail Kubernetes dès son démarrage, avec les changements d'état, les boucles de redémarrage et le streaming des journaux inclus.
Vérifications des points de terminaison et des pulsations
Définit des moniteurs de pulsation HTTP, TCP et cron via des étiquettes Docker avec des seuils de défaillance et de récupération configurables.
Suivi des certificats TLS
Importe automatiquement les certificats à partir des points de terminaison HTTPS surveillés et alerte 30, 14, 7, 3 et 1 jour avant l'expiration.
Métriques de ressources
Affiche en temps réel l'utilisation du CPU, de la mémoire, du réseau et les E/S disque par conteneur, avec des alertes de seuil débruitées pour minimiser le bruit.
Mettre à jour les renseignements
Analyse les registres OCI pour comparer les digests d'images afin que vous sachiez exactement quelles charges de travail ont des versions plus récentes en attente.
Page de statut publique
Agrége la gravité des moniteurs en une page d'état en temps réel alimentée par des événements envoyés par le serveur pour les clients et les collaborateurs.
Pourquoi choisir Hostinger pour Maintenant
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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