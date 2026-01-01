Déployer Trailarr en 1 clic.
Téléchargement et organisation automatiques des bandes-annonces de films et de séries pour vos médiathèques Radarr et Sonarr.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Trailarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Trailarr
Trailarr est un compagnon open-source de la pile multimédia arr qui trouve, télécharge et classe les bandes-annonces aux côtés des films et séries télévisées déjà gérés par Radarr et Sonarr. Il se connecte à plusieurs instances Radarr, Sonarr et Plex, détecte si une bande-annonce existe déjà, et utilise yt-dlp avec FFmpeg pour récupérer celles manquantes à la résolution et au codec de votre choix.
L'auto-hébergement de Trailarr sur un VPS permet au flux de travail des bandes-annonces de fonctionner en continu sans monopoliser un serveur domestique, et les fichiers téléchargés atterrissent dans les mêmes chemins de bibliothèque que ceux déjà analysés par votre serveur multimédia. Des conventions de nommage personnalisables, des profils de qualité et un historique des événements facilitent la gestion d'une collection complète de bandes-annonces compatible avec Plex, Jellyfin, Emby et Kodi.
Principales fonctionnalités de Trailarr
Synchronisation Radarr et Sonarr
Se connecte à plusieurs instances Radarr, Sonarr et Plex pour découvrir chaque film et émission de télévision surveillés sans importations manuelles.
Téléchargements automatiques de bandes-annonces
Utilise yt-dlp et FFmpeg en arrière-plan pour récupérer les bandes-annonces et les ré-encoder selon votre résolution, codec et paramètres audio préférés.
Profils de qualité
Définissez des règles de résolution, de format et de filtrage par profil afin que chaque bibliothèque reçoive des bandes-annonces correspondant à ses normes de qualité.
Conventions de nommage Plex
Enregistre les bandes-annonces à côté des fichiers multimédias en utilisant des noms de style Plex afin que Plex, Jellyfin, Emby et Kodi les détectent sans configuration supplémentaire.
Accélération matérielle
L'accélération optionnelle VAAPI et NVIDIA accélère le transcodage des bandes-annonces et maintient une faible utilisation du CPU sur les grandes bibliothèques.
Historique des événements et journaux
Le suivi d'événements intégré et les journaux détaillés montrent exactement quelles bandes-annonces ont été téléchargées, ignorées ou ont échoué pour un dépannage facile.
Pourquoi choisir Hostinger pour Trailarr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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