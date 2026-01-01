Jusqu’à 70 % de rabais sur Trailarr

Déployer Trailarr en 1 clic.

Téléchargement et organisation automatiques des bandes-annonces de films et de séries pour vos médiathèques Radarr et Sonarr.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Trailarr

Trailarr est un compagnon open-source de la pile multimédia arr qui trouve, télécharge et classe les bandes-annonces aux côtés des films et séries télévisées déjà gérés par Radarr et Sonarr. Il se connecte à plusieurs instances Radarr, Sonarr et Plex, détecte si une bande-annonce existe déjà, et utilise yt-dlp avec FFmpeg pour récupérer celles manquantes à la résolution et au codec de votre choix.

L'auto-hébergement de Trailarr sur un VPS permet au flux de travail des bandes-annonces de fonctionner en continu sans monopoliser un serveur domestique, et les fichiers téléchargés atterrissent dans les mêmes chemins de bibliothèque que ceux déjà analysés par votre serveur multimédia. Des conventions de nommage personnalisables, des profils de qualité et un historique des événements facilitent la gestion d'une collection complète de bandes-annonces compatible avec Plex, Jellyfin, Emby et Kodi.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Trailarr

Synchronisation Radarr et Sonarr

Se connecte à plusieurs instances Radarr, Sonarr et Plex pour découvrir chaque film et émission de télévision surveillés sans importations manuelles.

Téléchargements automatiques de bandes-annonces

Utilise yt-dlp et FFmpeg en arrière-plan pour récupérer les bandes-annonces et les ré-encoder selon votre résolution, codec et paramètres audio préférés.

Profils de qualité

Définissez des règles de résolution, de format et de filtrage par profil afin que chaque bibliothèque reçoive des bandes-annonces correspondant à ses normes de qualité.

Conventions de nommage Plex

Enregistre les bandes-annonces à côté des fichiers multimédias en utilisant des noms de style Plex afin que Plex, Jellyfin, Emby et Kodi les détectent sans configuration supplémentaire.

Accélération matérielle

L'accélération optionnelle VAAPI et NVIDIA accélère le transcodage des bandes-annonces et maintient une faible utilisation du CPU sur les grandes bibliothèques.

Historique des événements et journaux

Le suivi d'événements intégré et les journaux détaillés montrent exactement quelles bandes-annonces ont été téléchargées, ignorées ou ont échoué pour un dépannage facile.

Pourquoi choisir Hostinger pour Trailarr

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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