Déployer PieFed avec une installation en un clic.
Agrégateur de liens et plateforme de discussion fédérés de type Reddit, doté d'outils de modération de premier ordre et d'une interopérabilité ActivityPub.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec PieFed
PieFed est un agrégateur de liens fédéré open-source et une plateforme de discussion — une alternative à Lemmy et Mbin écrite en Python avec Flask. Il se connecte au Fediverse plus large via ActivityPub afin que les utilisateurs de Lemmy, Mbin, Mastodon et d'autres serveurs compatibles puissent s'abonner aux communautés que vous hébergez, et que vos membres puissent suivre des communautés partout.
PieFed se distingue par un accent fort sur la santé de la communauté : les niveaux de confiance intégrés, les avertissements de contenu, la curation de flux basée sur les sujets et les outils de modération granulaires sont au cœur de la plateforme plutôt que des extensions ajoutées. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient la propriété du contenu, la politique de modération et les données des membres entièrement sous votre contrôle, sans manipulation algorithmique du flux ni verrouillage de plateforme.
Principales fonctionnalités de PieFed
Fédération ActivityPub
Interagit avec Lemmy, Mbin, Mastodon et d'autres services Fediverse afin que vos communautés atteignent les utilisateurs à travers le réseau sans les enfermer sur une seule plateforme.
Modération de premier ordre
Les niveaux de confiance, les files d'attente de signalements, les avertissements de contenu et les règles spécifiques à chaque communauté donnent aux modérateurs un contrôle précis sur la qualité des discussions dès le premier jour.
Flux thématiques
Regroupez les communautés associées par thèmes et permettez aux utilisateurs de suivre des domaines d'intérêt entiers au lieu de s'abonner aux communautés une par une.
Vote et Réponses en fil de discussion
Des commentaires imbriqués familiers, de style Reddit, avec des votes positifs et négatifs et plusieurs ordres de tri pour classer les discussions.
API intégrée
L'API Alpha compatible avec les clients Lemmy permet aux utilisateurs de naviguer et de publier depuis des applications mobiles et de bureau tierces déjà présentes dans l'écosystème.
Pile Python légère
Flask, PostgreSQL, Redis et Celery fonctionnent efficacement sur du matériel VPS modeste, laissant une marge de manœuvre pour la croissance de la communauté sans coûts d'infrastructure.
Pourquoi choisir Hostinger pour PieFed
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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