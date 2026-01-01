Jusqu’à 70 % de rabais sur Pingvin Share

Déployer Pingvin Share avec une installation en un clic.

Alternative à WeTransfer auto-hébergée pour le partage de fichiers de toute taille via des liens sécurisés et à durée limitée, avec protection par mot de passe et sans stockage tiers.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Pingvin Share

Pingvin Share est une plateforme de partage de fichiers moderne et auto-hébergée qui vous offre une alternative respectueuse de la vie privée à WeTransfer, Dropbox Transfer et Firefox Send. Partagez des fichiers de toute taille via des liens sécurisés et à durée limitée avec des dates d'expiration configurables, des limites de visiteurs et une protection par mot de passe — le tout sans télécharger sur des serveurs tiers.

L'auto-hébergement sur votre VPS signifie aucune limite de taille de fichier imposée par les niveaux d'abonnement, aucun risque de numérisation ou de suppression de contenu, et une conformité totale avec les exigences de résidence des données. Les liens de partage inversés permettent à d'autres de télécharger directement vers vous, et l'intégration OIDC et LDAP prend en charge les flux de travail d'authentification d'entreprise prêts à l'emploi.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Pingvin Share

Aucune limite de taille de fichier

Partagez des fichiers de toute taille, limités uniquement par l'espace disque de votre VPS, sans plafonds de transfert par fichier ou par mois.

Liens sécurisés à durée limitée

Définissez des dates d'expiration et des limites de visiteurs pour chaque partage afin que les liens cessent automatiquement de fonctionner une fois que les conditions que vous avez choisies sont remplies.

Protection par mot de passe

Protégez les partages sensibles avec un mot de passe afin que seuls les destinataires prévus puissent accéder aux fichiers téléchargés.

Inverser les actions

Générez des liens de téléversement qui permettent à d'autres de vous envoyer des fichiers directement sans nécessiter de compte ni exposer votre espace de stockage.

Authentification d'entreprise

L'intégration OIDC et LDAP permet aux organisations d'utiliser les fournisseurs d'identité existants pour une gestion centralisée des accès.

Pourquoi choisir Hostinger pour Pingvin Share

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Profitez d’un essai sans risque avec notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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