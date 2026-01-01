Pingvin Share est une plateforme de partage de fichiers moderne et auto-hébergée qui vous offre une alternative respectueuse de la vie privée à WeTransfer, Dropbox Transfer et Firefox Send. Partagez des fichiers de toute taille via des liens sécurisés et à durée limitée avec des dates d'expiration configurables, des limites de visiteurs et une protection par mot de passe — le tout sans télécharger sur des serveurs tiers.

L'auto-hébergement sur votre VPS signifie aucune limite de taille de fichier imposée par les niveaux d'abonnement, aucun risque de numérisation ou de suppression de contenu, et une conformité totale avec les exigences de résidence des données. Les liens de partage inversés permettent à d'autres de télécharger directement vers vous, et l'intégration OIDC et LDAP prend en charge les flux de travail d'authentification d'entreprise prêts à l'emploi.