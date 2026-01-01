Déployer DenoKV en 1 clic.
Base de données clé-valeur fortement cohérente, conçue par l'équipe Deno, avec des transactions ACID et une API native JavaScript.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec DenoKV
DenoKV est une base de données clé-valeur moderne conçue par les créateurs de Deno, offrant un stockage fortement cohérent avec des garanties de transactions ACID et une API native JavaScript qui s'intègre naturellement aux applications Deno. Elle prend en charge les opérations atomiques, les index secondaires, le versioning automatique et la gestion efficace des petites métadonnées et des objets binaires volumineux — le tout soutenu par un moteur de stockage SQLite pour une persistance fiable.
L'auto-hébergement de DenoKV sur votre VPS vous offre des performances et des coûts prévisibles par rapport aux services de bases de données gérés, un contrôle total sur votre couche de données, et une authentification basée sur des jetons pour sécuriser l'accès. C'est le magasin de données idéal pour les applications Deno qui nécessitent un stockage clé-valeur fiable sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur (vendor lock-in) ni tarification cloud variable.
Principales fonctionnalités de DenoKV
Transactions ACID
Garantit l'atomicité, la cohérence, l'isolation et la durabilité pour toutes les opérations, ce qui le rend sûr pour le stockage de l'état critique de l'application.
API native JavaScript
Conçu spécifiquement pour Deno avec une API asynchrone idiomatique qui s'intègre naturellement aux applications Deno existantes et aux projets Deno Deploy.
Opérations atomiques multi-clés
Exécutez des opérations de lecture-modification-écriture conditionnelles sur plusieurs clés dans une seule transaction atomique, permettant une gestion d'état sans condition de concurrence.
Index secondaires
Définissez des index secondaires sur vos données pour permettre des recherches efficaces au-delà de la clé primaire sans infrastructure de requête externe.
Sécurité basée sur des jetons
Sécurise tous les accès à la base de données avec un jeton d'accès généré, empêchant les connexions non autorisées au magasin clé-valeur.
Pourquoi choisir Hostinger pour DenoKV
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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