Déployer Invidious en un clic.
Interface alternative respectueuse de la vie privée pour YouTube — regardez des vidéos sans publicités, sans suivi et sans compte Google.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Invidious
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Invidious
Invidious est une interface alternative open-source et respectueuse de la vie privée pour YouTube qui permet aux spectateurs de regarder des vidéos, de parcourir des chaînes et de suivre des abonnements sans s'exposer au suivi, à la publicité ou aux exigences de compte de YouTube. L'interface utilisateur web récupère les données vidéo via un proxy côté serveur, de sorte que YouTube ne voit jamais l'adresse IP du spectateur, son empreinte de navigateur ou ses cookies de session — seule l'adresse IP de l'instance Invidious apparaît dans les journaux de YouTube.
L'auto-hébergement d'Invidious sur votre VPS vous offre une expérience de visionnage YouTube personnelle et sans publicité, ainsi que la possibilité de partager avec vos amis et votre famille. Les abonnements, les listes de lecture et l'historique de visionnage résident dans une base de données PostgreSQL privée sur votre serveur plutôt que dans votre compte Google, et les flux RSS vous permettent de suivre des chaînes sans jamais ouvrir youtube.com.
Principales fonctionnalités de Invidious
Aucun suivi ni publicité
Les vidéos transitent par votre serveur, de sorte que YouTube ne voit jamais les adresses IP des spectateurs, les empreintes de navigateur ou les données comportementales — et il n'y a pas de publicités pré-roll ou mid-roll.
Aucun compte Google requis
Regardez des vidéos, abonnez-vous à des chaînes, créez des listes de lecture et suivez l'historique de visionnage sans jamais vous connecter à un compte Google ni accepter les conditions d'utilisation de YouTube.
Abonnements et flux
Abonnez-vous aux chaînes YouTube via un compte local sur votre instance Invidious, avec des flux RSS optionnels pour suivre les chaînes dans n'importe quel lecteur de flux.
Qualité et choix du codec
Choisir la qualité vidéo, le codec (VP9, AV1, H.264) et la langue audio manuellement plutôt que de laisser la qualité automatique de YouTube décider pour vous.
Mode sombre et thèmes
Plusieurs thèmes intégrés, y compris un mode sombre épuré, ainsi qu'une interface utilisateur polie et minimale, sans le moteur de recommandation de YouTube ni l'encombrement de la barre latérale.
API JSON pour les outils
L'API REST complète expose les données vidéo, les informations de chaîne et les résultats de recherche afin que les outils externes puissent s'intégrer sans avoir à extraire le HTML.
Pourquoi choisir Hostinger pour Invidious
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.