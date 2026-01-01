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Interface alternative respectueuse de la vie privée pour YouTube — regardez des vidéos sans publicités, sans suivi et sans compte Google.

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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
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KVM 4
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 8
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Invidious

Invidious est une interface alternative open-source et respectueuse de la vie privée pour YouTube qui permet aux spectateurs de regarder des vidéos, de parcourir des chaînes et de suivre des abonnements sans s'exposer au suivi, à la publicité ou aux exigences de compte de YouTube. L'interface utilisateur web récupère les données vidéo via un proxy côté serveur, de sorte que YouTube ne voit jamais l'adresse IP du spectateur, son empreinte de navigateur ou ses cookies de session — seule l'adresse IP de l'instance Invidious apparaît dans les journaux de YouTube.

L'auto-hébergement d'Invidious sur votre VPS vous offre une expérience de visionnage YouTube personnelle et sans publicité, ainsi que la possibilité de partager avec vos amis et votre famille. Les abonnements, les listes de lecture et l'historique de visionnage résident dans une base de données PostgreSQL privée sur votre serveur plutôt que dans votre compte Google, et les flux RSS vous permettent de suivre des chaînes sans jamais ouvrir youtube.com.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Invidious

Aucun suivi ni publicité

Les vidéos transitent par votre serveur, de sorte que YouTube ne voit jamais les adresses IP des spectateurs, les empreintes de navigateur ou les données comportementales — et il n'y a pas de publicités pré-roll ou mid-roll.

Aucun compte Google requis

Regardez des vidéos, abonnez-vous à des chaînes, créez des listes de lecture et suivez l'historique de visionnage sans jamais vous connecter à un compte Google ni accepter les conditions d'utilisation de YouTube.

Abonnements et flux

Abonnez-vous aux chaînes YouTube via un compte local sur votre instance Invidious, avec des flux RSS optionnels pour suivre les chaînes dans n'importe quel lecteur de flux.

Qualité et choix du codec

Choisir la qualité vidéo, le codec (VP9, AV1, H.264) et la langue audio manuellement plutôt que de laisser la qualité automatique de YouTube décider pour vous.

Mode sombre et thèmes

Plusieurs thèmes intégrés, y compris un mode sombre épuré, ainsi qu'une interface utilisateur polie et minimale, sans le moteur de recommandation de YouTube ni l'encombrement de la barre latérale.

API JSON pour les outils

L'API REST complète expose les données vidéo, les informations de chaîne et les résultats de recherche afin que les outils externes puissent s'intégrer sans avoir à extraire le HTML.

Pourquoi choisir Hostinger pour Invidious

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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