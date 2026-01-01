Déployer Grist en 1 clic.
Hybride tableur-base de données open source comme alternative auto-hébergée à Airtable.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Grist
Grist est un tableur relationnel open source qui combine la familiarité des tableurs avec la puissance des bases de données. Les équipes l'utilisent pour organiser des données, créer des vues personnalisées, concevoir des tableaux de bord et développer des applications interactives sans écrire de code, ce qui en fait une alternative auto-hébergée polyvalente à Airtable.
Avec ses formules Python, ses contrôles d'accès granulaires, son API REST et ses widgets personnalisés, Grist permet aux utilisateurs techniques et non techniques de créer des applications de données sophistiquées. Ce template inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable, Redis pour la mise en cache des performances, et le routage HTTPS Traefik pour un accès sécurisé par les équipes.
Principales fonctionnalités de Grist
Modèle de données relationnel
Lier des tableaux avec des références et des recherches comme une base de données tout en conservant l'expérience d'édition familière d'une feuille de calcul.
Formules Python
Utilisez Python complet pour les calculs et les transformations de données au lieu des langages de formule de feuille de calcul limités.
Vues et mises en page personnalisées
Créez des vues de cartes, des graphiques, des calendriers et des mises en page de widgets personnalisées pour visualiser et interagir avec vos données comme vous le souhaitez.
Contrôles d'accès granulaires
Définissez les autorisations au niveau du document, du tableau, de la colonne et de la ligne pour un contrôle précis de la collaboration d'équipe et de la visibilité des données.
Intégration d'API REST
L'accès complet à l'API permet la lecture, l'écriture et l'automatisation des opérations de données pour une intégration transparente avec des outils externes.
Pourquoi choisir Hostinger pour Grist
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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