Grist est un tableur relationnel open source qui combine la familiarité des tableurs avec la puissance des bases de données. Les équipes l'utilisent pour organiser des données, créer des vues personnalisées, concevoir des tableaux de bord et développer des applications interactives sans écrire de code, ce qui en fait une alternative auto-hébergée polyvalente à Airtable.

Avec ses formules Python, ses contrôles d'accès granulaires, son API REST et ses widgets personnalisés, Grist permet aux utilisateurs techniques et non techniques de créer des applications de données sophistiquées. Ce template inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable, Redis pour la mise en cache des performances, et le routage HTTPS Traefik pour un accès sécurisé par les équipes.