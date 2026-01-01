Déployer DeepWiki Open en 1 clic.
Générateur de wiki IA open source qui transforme n'importe quel dépôt GitHub, GitLab ou Bitbucket en un site de documentation interactif.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec DeepWiki Open
DeepWiki Open est une implémentation auto-hébergeable du concept original de DeepWiki qui transforme automatiquement les dépôts de code publics ou privés en wikis magnifiquement organisés et navigables. Il analyse votre base de code, génère des explications complètes de l'architecture et des modules, et rend des diagrammes interactifs qui montrent comment les composants se connectent — économisant aux équipes des heures de travail de documentation manuelle.
L'auto-hébergement de DeepWiki Open conserve le code source propriétaire, les embeddings et la documentation générée sur l'infrastructure que vous contrôlez. Vous apportez vos propres clés de fournisseur LLM pour Google Gemini, OpenAI ou OpenRouter, de sorte que vous ne payez que pour l'inférence que vous utilisez et évitez d'envoyer des dépôts privés via un SaaS tiers.
Principales fonctionnalités de DeepWiki Open
Génération automatique de wiki
Pointez-le vers n'importe quel dépôt GitHub, GitLab ou Bitbucket et obtenez un wiki structuré et multi-pages sans écrire une seule ligne de documentation à la main.
Diagrammes d'architecture visuelle
Les diagrammes Mermaid sont générés en parallèle du texte pour visualiser le flux de données, les relations entre les modules et les chemins d'appel afin que les lecteurs puissent appréhender la base de code plus rapidement.
Apportez votre propre LLM
Connectez les modèles Google Gemini, OpenAI, OpenRouter ou Ollama locaux afin de contrôler à la fois la qualité du modèle et le coût par jeton.
Prise en charge des dépôts privés
Authentifiez-vous avec des jetons d'accès personnels pour analyser les dépôts privés sur l'infrastructure que vous possédez, en gardant le code propriétaire hors des services tiers.
Fonctionnalité de questions intégrée
Interrogez le dépôt indexé en langage naturel avec une génération augmentée par la récupération qui fonde les réponses dans du code source réel, et non des suppositions hallucinées.
Contrôle d'accès facultatif
Activer l'exigence d'un code d'autorisation pour restreindre l'accès au générateur de wiki lorsqu'il est exécuté sur un domaine accessible publiquement.
Pourquoi choisir Hostinger pour DeepWiki Open
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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