Déployer Novu en un clic.
Infrastructure de notification open-source pour l'envoi d'e-mails, de SMS, de notifications push et in-app via une API unifiée unique.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Novu
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Novu
Novu est une plateforme d'infrastructure de notification open-source qui offre aux équipes produit et d'ingénierie une API unique pour envoyer des notifications sur tous les canaux — e-mail, SMS, push, in-app et chat. Au lieu d'intégrer des fournisseurs distincts pour chaque canal, Novu achemine toutes les notifications via un seul système avec un constructeur de flux de travail visuel, des préférences de canal par utilisateur et un journal de livraison pour le débogage des envois échoués.
L'auto-hébergement de Novu maintient le contenu des notifications, les données des abonnés et les identifiants des fournisseurs entièrement sur votre propre infrastructure. Il n'y a pas de frais par notification, aucune donnée ne quitte vos serveurs, et un contrôle total sur les limites de débit et les politiques de réessai — ce qui en fait le bon choix pour les applications sensibles à la confidentialité et les équipes qui ont besoin de coûts de notification prévisibles à grande échelle.
Principales fonctionnalités de Novu
Livraison multicanal
Envoyez des notifications par e-mail, SMS, push, in-app et chat via une seule API sans intégrer chaque fournisseur séparément.
Générateur de flux de travail visuel
Créez des séquences de notification multi-étapes avec une logique de branchement et des délais à l'aide d'un éditeur par glisser-déposer — aucun code requis.
Plus de 50 intégrations de fournisseurs
Connectez-vous à SendGrid, Twilio, FCM, Slack et à plus de 50 autres fournisseurs grâce à des intégrations pré-intégrées, entièrement gérées depuis l'interface utilisateur du tableau de bord.
Préférences d'abonnement
Permettez aux utilisateurs de contrôler les canaux de notification qu'ils reçoivent par sujet, réduisant les désabonnements et améliorant l'engagement à long terme.
Observabilité de la livraison
Inspectez le statut de chaque notification dans un journal de livraison en temps réel avec les nombres de tentatives, les réponses des fournisseurs et les détails des erreurs.
Pourquoi choisir Hostinger pour Novu
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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