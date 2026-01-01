Déployer RSS Bridge en un clic.
Pont auto-hébergé qui transforme les sites web sans RSS en flux propres et abonnables pour tout lecteur.
Trouvez le forfait VPS idéal pour RSS Bridge
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec RSS Bridge
RSS Bridge est un service PHP open-source qui génère des flux RSS et Atom pour les sites qui ne les publient plus — réseaux sociaux, plateformes vidéo, portails d'actualités, fils de discussion de forums, et la longue traîne de pages qui ont discrètement abandonné les flux au cours de la dernière décennie. Il propose des centaines de ponts maintenus par la communauté et expose chacun d'eux comme une URL de flux stable à laquelle vous pouvez vous abonner depuis n'importe quel lecteur.
L'auto-hébergement de RSS Bridge sur votre propre VPS garde votre liste de lecture privée, contourne les limites de débit et les temps d'arrêt des instances publiques qui accompagnent les déploiements communautaires partagés, et vous permet de mettre sur liste blanche exactement les ponts que votre instance expose. Combiné à un lecteur auto-hébergé comme FreshRSS ou CommaFeed, il vous redonne le contrôle sur la façon dont vous consommez le web ouvert.
Principales fonctionnalités de RSS Bridge
Des centaines de ponts
Générez des flux à partir de chaînes YouTube, de fils Mastodon, de subreddits Reddit, de pages Bandcamp, de versions GitHub, de sites d'actualités et de nombreuses autres sources prêtes à l'emploi.
Plusieurs formats de flux
Proposez chaque source au format Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML ou texte brut afin que tout lecteur, scraper ou consommateur de webhook puisse l'utiliser.
Liste blanche du pont
Restreignez votre instance à un ensemble de ponts sélectionnés via
whitelist.txt pour contrôler l'utilisation des ressources et éviter d'exposer des scrapers rarement utilisés.
Récupération de qualité navigateur
Intègre curl-impersonate afin que les requêtes ressemblent à un vrai navigateur Chrome, contournant ainsi les sites qui bloquent les clients HTTP standards.
Ponts personnalisés
Déposez vos propres
Bridge.php fichiers dans le volume de configuration pour scraper n'importe quel site dont vous avez besoin sans forker le projet.
Aucun compte requis
Interface utilisateur web sans état, sans utilisateurs, sans base de données et sans inscription — les URL de flux sont le seul état persistant.
Pourquoi choisir Hostinger pour RSS Bridge
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Hébergez localement. Performez mondialement.
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