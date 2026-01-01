Déployer Piwigo en 1 clic.
Plateforme de galerie photo open-source mature avec des centaines de plugins, des contrôles de partage granulaires et des flux de travail d'importation en masse pour les archives sérieuses.
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Piwigo est l'une des applications de galerie photo open-source les plus anciennes, conçue spécifiquement pour gérer de grandes collections de photos. Contrairement aux scripts de galerie légers, Piwigo gère des archives de centaines de milliers de photos avec indexation EXIF/IPTC, hiérarchies d'albums multi-niveaux, tailles de vignettes configurables, permissions granulaires par album, et un écosystème de plugins de plus de 200 extensions communautaires couvrant tout, de la reconnaissance faciale aux thèmes personnalisés.
L'auto-hébergement de Piwigo sur votre VPS permet de conserver les originaux en pleine résolution, les données de localisation et les statistiques de visualisation sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un SaaS de photos. La pile PHP et MySQL est extrêmement robuste, fonctionne avec des ressources minimales et produit des galeries qui sont en ligne depuis deux décennies — faisant de Piwigo un choix populaire pour les clubs, les musées, les photographes et les familles qui souhaitent que leurs archives photo survivent à tout fournisseur de cloud spécifique.
Principales fonctionnalités de Piwigo
Mise à l'échelle massive de la bibliothèque
Conçu dès le départ pour gérer des archives de centaines de milliers de photos avec une navigation, une recherche et une pagination rapides — et non pas seulement des galeries à l'échelle d'un amateur.
Albums multi-niveaux
Organiser les photos dans des albums imbriqués et des albums virtuels (une photo peut apparaître à plusieurs endroits) avec des permissions par album pour un partage granulaire.
Indexation EXIF et IPTC
L'extraction automatique des métadonnées de l'appareil photo, de l'objectif et IPTC rend les photos consultables par boîtier de l'appareil photo, longueur focale, emplacement ou toute balise personnalisée.
200+ extensions
Le catalogue d'extensions communautaires actives comprend la reconnaissance faciale, le filigrane, les thèmes de diaporamas, les outils de téléchargement mobile, le partage social, et bien plus encore.
Partage granulaire
Accès aux albums publics, privés, protégés par mot de passe et restreints aux groupes, avec des autorisations de téléchargement par photo et la suppression des données EXIF pour les albums partagés.
Outils d'importation en masse
Les flux de travail de synchronisation côté serveur et FTP/SFTP permettent de transférer des milliers de photos en une seule fois, au lieu de devoir les télécharger une par une.
Pourquoi choisir Hostinger pour Piwigo
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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