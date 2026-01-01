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Plateforme de galerie photo open-source mature avec des centaines de plugins, des contrôles de partage granulaires et des flux de travail d'importation en masse pour les archives sérieuses.

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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 4
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
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KVM 8
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
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32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Piwigo

Piwigo est l'une des applications de galerie photo open-source les plus anciennes, conçue spécifiquement pour gérer de grandes collections de photos. Contrairement aux scripts de galerie légers, Piwigo gère des archives de centaines de milliers de photos avec indexation EXIF/IPTC, hiérarchies d'albums multi-niveaux, tailles de vignettes configurables, permissions granulaires par album, et un écosystème de plugins de plus de 200 extensions communautaires couvrant tout, de la reconnaissance faciale aux thèmes personnalisés.

L'auto-hébergement de Piwigo sur votre VPS permet de conserver les originaux en pleine résolution, les données de localisation et les statistiques de visualisation sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un SaaS de photos. La pile PHP et MySQL est extrêmement robuste, fonctionne avec des ressources minimales et produit des galeries qui sont en ligne depuis deux décennies — faisant de Piwigo un choix populaire pour les clubs, les musées, les photographes et les familles qui souhaitent que leurs archives photo survivent à tout fournisseur de cloud spécifique.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Piwigo

Mise à l'échelle massive de la bibliothèque

Conçu dès le départ pour gérer des archives de centaines de milliers de photos avec une navigation, une recherche et une pagination rapides — et non pas seulement des galeries à l'échelle d'un amateur.

Albums multi-niveaux

Organiser les photos dans des albums imbriqués et des albums virtuels (une photo peut apparaître à plusieurs endroits) avec des permissions par album pour un partage granulaire.

Indexation EXIF et IPTC

L'extraction automatique des métadonnées de l'appareil photo, de l'objectif et IPTC rend les photos consultables par boîtier de l'appareil photo, longueur focale, emplacement ou toute balise personnalisée.

200+ extensions

Le catalogue d'extensions communautaires actives comprend la reconnaissance faciale, le filigrane, les thèmes de diaporamas, les outils de téléchargement mobile, le partage social, et bien plus encore.

Partage granulaire

Accès aux albums publics, privés, protégés par mot de passe et restreints aux groupes, avec des autorisations de téléchargement par photo et la suppression des données EXIF pour les albums partagés.

Outils d'importation en masse

Les flux de travail de synchronisation côté serveur et FTP/SFTP permettent de transférer des milliers de photos en une seule fois, au lieu de devoir les télécharger une par une.

Pourquoi choisir Hostinger pour Piwigo

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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