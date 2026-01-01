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Liste de tâches minimaliste auto-hébergée avec stockage par fichiers, mode sombre, prise en charge PWA et protection par code PIN facultative — aucune base de données n'est nécessaire.

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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
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KVM 4
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec DumbDo

DumbDo est une application de liste de tâches volontairement simple de DumbWare.io, conçue selon la philosophie que la plupart des besoins de suivi de tâches ne nécessitent pas de base de données, de système de compte ou d'abonnement infonuagique. Les tâches sont stockées dans un seul fichier JSON, ce qui rend les sauvegardes une simple copie de fichier et les migrations un jeu d'enfant.

L'interface s'adapte parfaitement à toutes les tailles d'écran et bascule automatiquement entre le mode sombre et le mode clair. Une protection par NIP facultative (4 à 10 chiffres) sécurise l'accès sur les serveurs partagés. Le support des applications web progressives (PWA) signifie que vous pouvez installer DumbDo sur un téléphone ou un ordinateur de bureau et l'utiliser hors ligne. L'auto-hébergement sur un VPS garde vos données de tâches privées, accessibles depuis chaque appareil, et à l'abri des changements de services tiers.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de DumbDo

Aucune base de données requise

Stocke toutes les tâches dans un seul fichier JSON — rien à provisionner, migrer ou maintenir au-delà du conteneur lui-même.

Mode sombre et clair

Suit automatiquement la préférence de thème de couleur du système pour un affichage confortable dans n'importe quel environnement ou à tout moment de la journée.

Application Web Progressive

Installez DumbDo sur n'importe quel appareil pour un accès à l'écran d'accueil et une utilisation hors ligne sans avoir à visiter le navigateur à chaque fois.

Protection par NIP facultative

Définissez un code PIN à 4-10 chiffres pour restreindre l'accès sur les serveurs partagés tout en permettant aux utilisateurs autorisés d'accéder rapidement à l'interface.

Titre du site personnalisable

Renommez l'instance de l'application afin de l'adapter à votre image de marque personnelle ou de la distinguer de plusieurs déploiements sur le même VPS.

Pourquoi choisir Hostinger pour DumbDo

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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