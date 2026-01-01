Déployer DumbDo en un clic.
Liste de tâches minimaliste auto-hébergée avec stockage par fichiers, mode sombre, prise en charge PWA et protection par code PIN facultative — aucune base de données n'est nécessaire.
Trouvez le forfait VPS idéal pour DumbDo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec DumbDo
DumbDo est une application de liste de tâches volontairement simple de DumbWare.io, conçue selon la philosophie que la plupart des besoins de suivi de tâches ne nécessitent pas de base de données, de système de compte ou d'abonnement infonuagique. Les tâches sont stockées dans un seul fichier JSON, ce qui rend les sauvegardes une simple copie de fichier et les migrations un jeu d'enfant.
L'interface s'adapte parfaitement à toutes les tailles d'écran et bascule automatiquement entre le mode sombre et le mode clair. Une protection par NIP facultative (4 à 10 chiffres) sécurise l'accès sur les serveurs partagés. Le support des applications web progressives (PWA) signifie que vous pouvez installer DumbDo sur un téléphone ou un ordinateur de bureau et l'utiliser hors ligne. L'auto-hébergement sur un VPS garde vos données de tâches privées, accessibles depuis chaque appareil, et à l'abri des changements de services tiers.
Principales fonctionnalités de DumbDo
Aucune base de données requise
Stocke toutes les tâches dans un seul fichier JSON — rien à provisionner, migrer ou maintenir au-delà du conteneur lui-même.
Mode sombre et clair
Suit automatiquement la préférence de thème de couleur du système pour un affichage confortable dans n'importe quel environnement ou à tout moment de la journée.
Application Web Progressive
Installez DumbDo sur n'importe quel appareil pour un accès à l'écran d'accueil et une utilisation hors ligne sans avoir à visiter le navigateur à chaque fois.
Protection par NIP facultative
Définissez un code PIN à 4-10 chiffres pour restreindre l'accès sur les serveurs partagés tout en permettant aux utilisateurs autorisés d'accéder rapidement à l'interface.
Titre du site personnalisable
Renommez l'instance de l'application afin de l'adapter à votre image de marque personnelle ou de la distinguer de plusieurs déploiements sur le même VPS.
Pourquoi choisir Hostinger pour DumbDo
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.
Explorez d'autres applications à déployer
AFFiNE
Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA