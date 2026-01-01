DumbDo est une application de liste de tâches volontairement simple de DumbWare.io, conçue selon la philosophie que la plupart des besoins de suivi de tâches ne nécessitent pas de base de données, de système de compte ou d'abonnement infonuagique. Les tâches sont stockées dans un seul fichier JSON, ce qui rend les sauvegardes une simple copie de fichier et les migrations un jeu d'enfant.

L'interface s'adapte parfaitement à toutes les tailles d'écran et bascule automatiquement entre le mode sombre et le mode clair. Une protection par NIP facultative (4 à 10 chiffres) sécurise l'accès sur les serveurs partagés. Le support des applications web progressives (PWA) signifie que vous pouvez installer DumbDo sur un téléphone ou un ordinateur de bureau et l'utiliser hors ligne. L'auto-hébergement sur un VPS garde vos données de tâches privées, accessibles depuis chaque appareil, et à l'abri des changements de services tiers.