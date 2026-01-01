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Plateforme de prise de notes open source alimentée par l'IA, combinant microblogage, gestion des tâches et recherche intelligente.

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KVM 1
$ CA 27,19
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Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
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KVM 2
$ CA 34,19
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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA 59,99
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
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KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Blinko

Blinko est une plateforme auto-hébergée qui unifie la capture rapide de notes, la gestion des tâches et la recherche améliorée par l'IA dans une seule application. Son interface de style microblogging est optimisée pour consigner instantanément les idées, tandis que la prise en charge complète de Markdown, le balisage et l'intégration facultative de l'IA avec OpenAI ou Ollama permettent de garder ces idées organisées et découvrables au fil du temps.

Contrairement aux services commerciaux de prise de notes, l'auto-hébergement de Blinko conserve chaque pensée, plan et note de recherche entièrement au sein de votre infrastructure — aucune analyse par des tiers, aucune limite de stockage et aucun coût par requête. Les notes peuvent rester privées ou être partagées publiquement depuis le même déploiement.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Blinko

Capture sans friction

L'entrée de style microblogging vous permet d'enregistrer des idées en quelques secondes sans naviguer dans les structures de dossiers ni choisir de modèles au préalable.

Recherche alimentée par l'IA

Connectez OpenAI ou un modèle Ollama local pour interroger vos notes en langage naturel, faisant apparaître les entrées pertinentes même lorsque vous ne vous souvenez pas des mots-clés exacts.

Markdown et Support des tâches

Formatez les notes en Markdown complet et intégrez des listes de contrôle de tâches afin que le même outil gère à la fois les captures rapides et le suivi de projet structuré.

Notes publiques ou privées

Optez pour une visibilité par note, vous permettant de maintenir une base de connaissances privée tout en publiant sélectivement du contenu sous forme de microblog sans plateforme distincte.

Portabilité des données

Les sauvegardes automatiques et la fonctionnalité d'import/export garantissent que vos notes restent accessibles et migratables, quels que soient les changements de plateforme.

Pourquoi choisir Hostinger pour Blinko

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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