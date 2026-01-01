Déployer Blinko en 1 clic.
Plateforme de prise de notes open source alimentée par l'IA, combinant microblogage, gestion des tâches et recherche intelligente.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Blinko
Blinko est une plateforme auto-hébergée qui unifie la capture rapide de notes, la gestion des tâches et la recherche améliorée par l'IA dans une seule application. Son interface de style microblogging est optimisée pour consigner instantanément les idées, tandis que la prise en charge complète de Markdown, le balisage et l'intégration facultative de l'IA avec OpenAI ou Ollama permettent de garder ces idées organisées et découvrables au fil du temps.
Contrairement aux services commerciaux de prise de notes, l'auto-hébergement de Blinko conserve chaque pensée, plan et note de recherche entièrement au sein de votre infrastructure — aucune analyse par des tiers, aucune limite de stockage et aucun coût par requête. Les notes peuvent rester privées ou être partagées publiquement depuis le même déploiement.
Principales fonctionnalités de Blinko
Capture sans friction
L'entrée de style microblogging vous permet d'enregistrer des idées en quelques secondes sans naviguer dans les structures de dossiers ni choisir de modèles au préalable.
Recherche alimentée par l'IA
Connectez OpenAI ou un modèle Ollama local pour interroger vos notes en langage naturel, faisant apparaître les entrées pertinentes même lorsque vous ne vous souvenez pas des mots-clés exacts.
Markdown et Support des tâches
Formatez les notes en Markdown complet et intégrez des listes de contrôle de tâches afin que le même outil gère à la fois les captures rapides et le suivi de projet structuré.
Notes publiques ou privées
Optez pour une visibilité par note, vous permettant de maintenir une base de connaissances privée tout en publiant sélectivement du contenu sous forme de microblog sans plateforme distincte.
Portabilité des données
Les sauvegardes automatiques et la fonctionnalité d'import/export garantissent que vos notes restent accessibles et migratables, quels que soient les changements de plateforme.
Pourquoi choisir Hostinger pour Blinko
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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