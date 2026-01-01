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Serveur de fichiers portable avec accès HTTP, WebDAV, SFTP et FTP, des téléchargements reprenables et aucune dépendance de base de données.

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VPS géré par l’IA
$ CA 9,09 /mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Copyparty

Copyparty est un serveur de fichiers auto-hébergé qui regroupe un nombre exceptionnel de fonctionnalités dans un seul conteneur, sans base de données externe. Il sert des fichiers via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP et TFTP simultanément, prend en charge les téléversements fragmentés et reprenables qui survivent aux connexions interrompues, et comprend une bibliothèque multimédia complète avec des vignettes, la lecture audio et la recherche en texte intégral.

L'auto-hébergement de Copyparty sur votre propre VPS vous offre une plateforme de partage de fichiers privée qui fonctionne avec n'importe quel client standard — d'un navigateur à l'Explorateur Windows en passant par FileZilla — sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni frais de stockage récurrents. Parce que tout fonctionne dans un seul conteneur avec les données stockées directement sur le système de fichiers, les sauvegardes et les migrations sont simples.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Copyparty

Accès multi-protocole

Servir des fichiers simultanément via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP et TFTP afin que chaque client — navigateur, gestionnaire de fichiers ou outil CLI — se connecte en utilisant son protocole natif.

Mises en ligne reprenables

La prise en charge du téléversement par blocs permet aux transferts de fichiers volumineux de reprendre automatiquement après des interruptions réseau sans recommencer depuis le début.

Bibliothèque de médias intégrée

Génère automatiquement des vignettes et extrait les métadonnées des fichiers audio et vidéo, transformant votre serveur de fichiers en une collection multimédia navigable.

Déduplication de fichiers

La déduplication basée sur le hachage détecte les fichiers identiques lors du téléchargement et ne stocke qu'une seule copie, économisant ainsi de l'espace disque sans aucun effort manuel.

Aucune base de données requise

Toutes les données résident directement sur le système de fichiers — pas de PostgreSQL, MySQL ou Redis à gérer, sauvegarder ou migrer en plus de vos fichiers.

Pourquoi choisir Hostinger pour Copyparty

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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