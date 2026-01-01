Déployer Copyparty en 1 clic.
Serveur de fichiers portable avec accès HTTP, WebDAV, SFTP et FTP, des téléchargements reprenables et aucune dépendance de base de données.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Copyparty
Copyparty est un serveur de fichiers auto-hébergé qui regroupe un nombre exceptionnel de fonctionnalités dans un seul conteneur, sans base de données externe. Il sert des fichiers via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP et TFTP simultanément, prend en charge les téléversements fragmentés et reprenables qui survivent aux connexions interrompues, et comprend une bibliothèque multimédia complète avec des vignettes, la lecture audio et la recherche en texte intégral.
L'auto-hébergement de Copyparty sur votre propre VPS vous offre une plateforme de partage de fichiers privée qui fonctionne avec n'importe quel client standard — d'un navigateur à l'Explorateur Windows en passant par FileZilla — sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni frais de stockage récurrents. Parce que tout fonctionne dans un seul conteneur avec les données stockées directement sur le système de fichiers, les sauvegardes et les migrations sont simples.
Principales fonctionnalités de Copyparty
Accès multi-protocole
Servir des fichiers simultanément via HTTP, WebDAV, SFTP, FTP et TFTP afin que chaque client — navigateur, gestionnaire de fichiers ou outil CLI — se connecte en utilisant son protocole natif.
Mises en ligne reprenables
La prise en charge du téléversement par blocs permet aux transferts de fichiers volumineux de reprendre automatiquement après des interruptions réseau sans recommencer depuis le début.
Bibliothèque de médias intégrée
Génère automatiquement des vignettes et extrait les métadonnées des fichiers audio et vidéo, transformant votre serveur de fichiers en une collection multimédia navigable.
Déduplication de fichiers
La déduplication basée sur le hachage détecte les fichiers identiques lors du téléchargement et ne stocke qu'une seule copie, économisant ainsi de l'espace disque sans aucun effort manuel.
Aucune base de données requise
Toutes les données résident directement sur le système de fichiers — pas de PostgreSQL, MySQL ou Redis à gérer, sauvegarder ou migrer en plus de vos fichiers.
Pourquoi choisir Hostinger pour Copyparty
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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